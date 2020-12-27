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Akhisarspor - Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 27.12.2020, 19:14
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Akhisarspor - Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, “Bir şekilde bir maçı kazanmaya çok ihtiyacımız var“ derken, Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, “Giresun halkı Süper Ligi istiyor. Bu kadro da bunu başaracak bir kadro” dedi.

TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, 2020-2021 sezonunun 16. hafta maçında Akhisar Stadında Giresunspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip 68. dakikada Sergio Antonio ile bulduğu golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Mesut Dilsöz: "Bir şekilde bu kötü gidişatı kıracağız"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, “Yenildik. Oyuncularım adına çok üzgünüm. Hak etmedikleri bir mağlubiyet. Geçen hafta duran toptan yedik iki tane gol, bu hafta yine aynı şekilde duran toptan bir gol yedik. Çalıştık, analiz ettik, uygulamasını yaptık ama bazen sadece oyunculara kalıyor ne kadar gösterirseniz gösterin, söylerseniz söyleyin fark etmiyor. Daha dirençli olmak gerekiyor. Rakibin de galibiyete ihtiyacı var. 69. dakikada golü yedik. Oyunun nereye gideceği beli olmazdı. Rakibin net pozisyonu yok. Duran toplardan tehlikesi oldu. Oyuncularımız iyi mücadele ediyor. 3 tane net pozisyonumuz oldu. Ön oyuncularımız yok, eksiğiz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek zorundayız. Değerlendiremediğimiz zaman çok fazla pozisyon bulamıyoruz. Kanat oyuncumuz yok, ön oyuncumuz yok, haftaya da kenarda eksiğiz 2 tane cezalımız ar. Her hafta eksiliyoruz. Gençler kalıyor elimizde haftaya Ümraniye maçına. Gençler kalıyor kelimesinden kimse kötü bir anlam çıkarmasın. Onlarla çıkarız, onlarla oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bir şekilde bir maçı kazanmaya çok ihtiyacımız var. Hem bizlerin hem oyuncularımın, hem camianın. Bu şehrin takımının bu durumda olması çok üzücü. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Direneceğiz, teslim olmayacağız. Ümraniye maçını kazanmaya çalışacağız, kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız iyi çalışıyor daha önce de iyi çalışmışlar. Duran toplarda, teknik konularda sıkıntılarımız var. Onları da çalıştık. Altay’dan da bu şekilde 2 gol yedik. Uygulamasını yaptık ama bazen çaresiz kalıyorsunuz. Bu dünyanın sonu değil. Bir şekilde bu kötü gidişatı kıracağız. Bu birçok takımın başına geliyor. Bunu kırmak gerekiyor. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Bu da inşallah önümüzdeki hafta olur” diye konuştu.

“Her hafta eksiliyoruz”

Her hafta eksilmeye devam ettiklerini kaydeden Dilsöz, “Oyuncularımız ihtarname çektiler. Daha önce Elmar gitti bu hafta Rotman’ın da gitme durumu var. Oyuncularımız yavaş yavaş sözleşme şartlarına göre kendilerince haklıdırlar ona diyecek bir şey yok ama şu var ki eksiliyoruz. Önümüzde iki maç var. Takım bulanlar gitmek isterler. Bulamayanlar kalırlar. Önümüze bakacağız. İleriye dönük planlar yapamıyoruz. Her hafta değişiyor.” dedi.

Ümit Şengül: “Giresun halkı Süper Ligi istiyor. Bu kadro da bunu başaracak bir kadro”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, “Liglerin bitmesine bir hafta kala arzu ettiğimiz puana son maçtan bir maç önce ulaştık. İnşallah önümüzdeki hafta Tuzla maçını da kazandığımızda hedeflediğimiz puanın da üzerinde bir puanla ligin ilk yarısını bitireceğiz. İkinci yarıda da inşallah iyi bir hazırlık dönemi geçirip ligde başarıyı hedefleyen ve çıkmayı ciddi bir şekilde isteyen bir takım bulacak rakipler karşısında. Giresun halkı Süper Ligi istiyor. Bu kadro da bunu başaracak bir kadro ligin sonunda da bunu başaracağımıza inanıyorum. Ciddi rakiplerle oynadık. Son 5 hafta hedefi olan takımlarla oynadık ve hepsini kazandık. Bu bizim için önemli bir avantaj oldu. İnşallah ikinci yarıda da haftaya Tuzla maçını da aşarak kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.
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