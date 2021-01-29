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Akhisarspor - Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig 19. hafta karşılamasında Akhisarspor evinde Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

Spor 29.01.2021, 22:30
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Akhisarspor - Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig 19. hafta karşılamasında Akhisarspor evinde Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

Son iki haftayı galibiyetle kapatarak yükselişe geçen Akhisarspor’un Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz arka arkaya maç kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu ve 2 haftadır kazanıyor olmanın moral ve motivasyonunu yaşadıklarını belirtirken, Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Erkan Sözeri ise iyi oynadıkları bir maçta uzaktan yedikleri bir golle 5 maçlık galibiyet serilerinin sona ermesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akhisarspor cephesi

Transfer yasağının kalkmasının ardından oynadıkları son iki maçı kazanan ve yükselişe geçen Akhisarspor’un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “İkinci devrenin 2. Maçında zor da olsa kazandık. Çok mutluyuz. İki haftada 2 galibiyet, özellikle gol yemeden olması, daha önceki maçlarımızda çok gol yemiştik, çok pozisyonlar veriyorduk. Belki bugün de biraz fazla pozisyon verdik. Ama karşımızdaki takım da sezon başından beri aynı kadroyla oynayan bir takım. Ligin en enteresan 2 takımından biri. Biri Giresunspor diğeri de Bandırmaspor. Belli bir oyun planları yok, yüksek toplarla, yüksek oyuncularla gol arayan bir takım. 5 haftadır da kazanıyorlardı. Öyle de bir güvenleri vardı. Fakat futbol bir sonuç oyunu neticede en umulmadık dakikada çok harika bir golle kazandık. Oyuncularımızı, yönetim kurulumuzu, ekip arkadaşlarımızı, destek gruplarımızı kutluyorum. Akhisarspor taraftarına armağan olsun bu 3 puan. Arka arkaya böyle sevinmeye ihtiyacımız vardı. Belki iyi oynamadık ama bazen kazanmak birçok şeyi örtüyor. En azından moral ve motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu isteğimiz arzumuz daha da artacak, o yönden çok sevinçliyim. Tüm Akhisarsporlu’lara Akigolara, Akhisar’a armağan olsun bu 3 puan. Haftaya da inşallah bunun devamı gelecek ben inanıyorum. Oyuncularımın arka arkaya maç kazanmaları inanç yönünden çok önemli. Bazen mücadele ederek de maç kazanılabiliyor, oynamadan da maç kazanılabiliyor. Pas hatalarımız çok oldu, merkeze çok oynadık, kanatlarımızı iyi kullanamadık, şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Belki iç sahada zorlanabileceğimiz maçlar da olacak ama bizim takımımız deplasmanda her zaman daha kolay sonuç alacak buna eminim. Tüm Akhisarsporlu taraftarlara armağan olsun galibiyetimiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Maçın hakemi hakkında da konuşan Dilsöz hakemler hakkında çok fazla konuşmadıklarını ve hiçbir zaman hakemlerle problemleri olmadığını kaydetti.

Tuzla maçı ve Bandırmaspor maçlarını değerlendiren Dilsöz, "Tuzla maçında rüzgar da çok etkendi. Oyuncularıma şunu söyledim maça çıkarken; biz o maçta hakem atışını kazandığımız zaman rüzgar altında başlayalım diye ben söyledim. Bu bir cesarettir. 5 yeni oyuncumuz var, arka arkaya 8 maç kaybetmişiz. Karşımızda 30 puanlı bir takım var. Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Ama aradaki temel fark dediğim gibi oradaki rakip Tuzla takımının basit top kayıpları, kazandığımız daha çok top vardı. Onları hızlı hücumlarla daha çok pozisyonla geçirdik. Dediğim gibi iki farklı takım var ligde biri Giresunspor diğeri Bandırmaspor. Diğer maçlarımız çok daha farklı geçecek. Çok daha fazla pozisyonlarımız olacak buna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Balıkesirspor deplasmanına gideceğiz. Orada daha çok pozisyon bulacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Bandırmaspor cephesi

TFF 1. Lig’de 5 maçlık serinin aldıkları mağlubiyetle bozulmasının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Maçın tamamına hakim bir oyun oynadık. Zaman zaman güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Oyun içinde hep kaldık. İyi konsantre olduk, rakibe pozisyon vermedik çok da pozisyona girdik. Deplasmanda ancak bu kadar çok pozisyona girilir. Ama maalesef bugün girdiğimiz çok net pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendiremeyince rakibimiz de zaten biraz çok sabırlı oynadı. Maçın sonlarına doğru uzaktan buldukları bir golle 5 maçlık serimiz bozuldu. Rakibi tebrik ediyoruz. Akhisarspor’u tebrik ediyoruz. Biz de artık bu maçta eksikliklerimizi görüp hatalarımızdan dersler çıkarıp önümüzdeki hafta tekrar bir deplasman Samsunspor maçına odaklanacağız. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum bugün her şeyi yaptılar sahada sadece golümüz eksikti. Final paslarındaki durumumuz eksikti. Onun için oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Sadece üzüntü verici 3 puanı burada bırakmamız” dedi.

“Hakemler 10 numara 5 yıldız”

Hakemlerin yönetimi hakkında da konuşan Sözeri, şunları söyledi:

“Diğer yandan hakemlere de bir iki çift laf söylemek istiyorum. Gerçekten Buğra Taşkınsoy hoca bugün kırmızı kart gösterdi sarı kart gösterdi bizim oyuncularımıza hepsi yerli yerindeydi. 10 numara 5 yıldız bir maç yönetti derler ya öyle bir maç yönetti. Belki de ilk defa maçımı yönetti uzun süredir. Süper Lig’e çok pırıl pırıl bir hakem geliyor, hakem ekibi geliyor. Gerçekten tebrik ediyorum onları da yolları açık olsun.”
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