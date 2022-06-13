Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert’i renklerine kattı

Voleybolcu Ezgi Sultan Sert, Voleybol 2. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı. Ezgi Sultan Sert, "Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzalamak kariyer hayatım için önemli bir durak noktası oldu" dedi.

Ezgi Sultan Sert, Voleybol 2. Lig takımlarından Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı. Akhisar Belediyespor ile sözleşme imzalamanın kariyeri için önemli bir durak noktası olduğunu vurgulayan Sert, "Voleybolun benim için önemli. Profesyonel çalışmalar yaptığımda mutlu oluyorum. Çünkü voleybolu seviyor, kariyerimi bu alanda sürdürmek istiyorum. Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzalamak kariyer hayatım için önemli bir durak noktası oldu” ifadelerini kullandı.

2001 yılında dünyaya gelen ve genç yaşında voleybol turnuvalarında yer alarak ön plana çıkan Sert, “Açıkçası voleybol benim için bir tutku oldu. Küçük yaşlardan itibaren kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. Orta oyuncu pozisyonundayım ve bu pozisyonda bulunduğum takımlarda çalışmalar içerisinde yer alıyorum. Kendimi sürekli geliştirerek daha iyi yerlere gelmek istiyorum” dedi.

“Profesyonel çalışmalar yapmak benim için önemli”

2020-2021 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde ve 2021-2022 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yer alan ve takımı adına çalışmalarda bulunan Ezgi Sultan Sert, profesyonel çalışmalar yapmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Türkiye Kadınlar Voleybol liglerinde yer almak benim için çok değerli. Her zaman yer aldığım takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu hem kendime hem de takımıma hem de kariyer hayatıma saygımdan ileri geliyor. Umuyorum ki kariyer basamaklarını birer birer tırmanarak çok daha profesyonel bir seviyeye ulaşırım. Voleybol benim için bir tutku olduğu için bu alanda daha fazlasını yapabilmek adına her zaman sıkı bir çalışma içerisinde olduğumu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Voleybol vazgeçemeyeceğim bir alan”

Voleybolda çok özel yetenekler bulunduğunu, bu yetenekleri rol model olarak takip ettiğini belirten Ezgi Sultan Sert, “Her ne kadar rol modellerim bulunsa da her zaman kendi çalışma sistemimi oluşturmaya çalıştım. Çünkü bir insan, özgün çalışmalar yapabildiği sürece gerçekten ilerleme şansı elde ediyor. Kariyer hayatımda benimsemiş olduğum bu düstur, kendimi çok daha fazla geliştirmem için bir dayanak noktası oluyor. Umuyorum, bulunduğum pozisyonda en iyisini yapabilen bir sporcu olarak çalışmalarımı sürdürürüm. Bu, benim için oldukça önemli” açıklamasını yaptı.