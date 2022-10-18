Akdeniz’in en büyük yelken yarışı başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34.’sü düzenlenen Akdeniz’in en büyük yelken yarışı ’American Hospital The Bodrum Cup’ için yelkenler açıldı. Bodrum-Çökertme etabıyla start alan yarışa 70 tekne bin 500 yarışçı katıldı.

Akdeniz’in en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup renkli görüntülere sahne oldu. Etabın başlamasından önce protokol ve The Bodrum Cup organizasyonunun katılımıyla start çizgisinde Bartın’da gerçekleşen maden patlamasında hayatını kaybeden madenciler ve yakın zamanda hayatını kaybeden gemiciler için saygı duruşunda bulunuldu ve çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal ve yarışçılar katıldı. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren festival, bu yıl yelkenlerini ’Maviye Güç Katıyoruz’ mottosuyla açıyor.

Yarış öncesinde kısa bir açıklama yapan Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, mavi ekonomiye değinerek, "Çok güzel bir Bodrum sabahında yine hep birlikteyiz. 34’üncü yılımıza başlıyoruz, Bodrum Cup 34 yaşında. 70 yarışan tekne, organizasyon tekneleri ve onların destekçi tekneleriyle beraber 100 üzerinde çok güzel bir ekiple birlikte Bodrum’dan açılıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarındayız ve yarışlar 5 etaptan oluşuyor. 5 gün süresi boyunca toplam 80 millik bir parkurda yarışacağız. Bodrum Cup tam bir deniz festivali, bu yılki bütün anonslarımızda hep şunu söyledik. Akdeniz milyonlarca insana ekmek kapısı ama sürdürebilirlik açısından bizim Akdeniz’i korumamız gerekiyor. Maviyi korursak bizden sonraki nesillerde Akdeniz’in nimetlerinden faydalanıp geçinebilecekle. O yüzden The Bodrum Cup olarak diyoruz ki maviyi koruyalım. 34 yıldır yabancı konuklar ve yarışçılar ile birlikte yapıyoruz The Bodrum Cup’ı, bu yılda 17 yabancı bayraklı yarış yatımız ve yaklaşık 100’ün üzerinde yabancı misafirimiz katılıyor" dedi.

The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal ise, "34. The Bodrum Cup’ın bugün yarış günü. Bu yıl bizim için çok önemli bir sene, pandemiden sonra önemli katılımcıların oluştuğu bir yıl oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir filo kalabalığı ve katılımcıyla 34. The Bodrum Cup’ın bugün startını veriyor olacağız. Dün akşam yarışmacılarımızla beraberdik. Herkes inanılmaz heyecanlı, yabancı katılımcı sayımız tekrar artışta. Bugün itibariyle yaklaşık bin 500 yarışçı deniz üzerinde” diye konuştu.