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Akdeniz Oyunları’nda rakipler belli oldu

25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Spor 01.06.2022, 13:13
Akdeniz Oyunları’nda rakipler belli oldu

25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Cezayir’in ev sahipliğinde Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli takımlarının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Kadın Milli Takımı, C Grubu’nda Cezayir, İspanya ve İtalya ile eşleşirken; Erkek Milli Takımı ise B Grubu’nda Cezayir, Yunanistan ve Fransa ile eşleşti.

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