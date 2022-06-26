Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye ilk madalyasını karate branşında kazandı. Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda karate erkekler 60 kiloda Türkiye’yi temsil eden Eray Şamdan, finalde ev sahibi Cezayir’den Ala Salmi’yi 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Şamdan, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’ye ilk madalyayı getirdi.