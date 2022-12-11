Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road Kulübü’nün birlikte düzenlediği 6. Off-Road etkinlikleri Akdeniz Off-Road Kupası final yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

6. Off-Road yarışlarında S1 klasmanında Zeynel Can Özgünay ve Murat Gürtekin birinci, Yasin Fırat ve Burak Arık ikinci oldular. S2 klasmanında Haceli Şam ve Ebubekir Uysal birinci, Remzi Yırtıcı ve Hakan Yiğit ikincillik, Can Tunay Açıkgöz ve Halik Akgün üçüncülük elde ettiler. S3 klasmanında Mesut Kara ve Doğan Akpınar birinci, İrşat Biçer ve Fettah Yiğit ikinci, Oğuzhan Mercan ve Ahmet Ali Günar üçüncü, S4 klasmanında Yiğithan Tarhan ve Hasan Armutçu birinci, Çağdaş Bağdatlı ve Ulaş Özden ikinci, Abdullah Çardak ve Kemal Arıcan ise üçüncü oldular.

Genel klasmanda ise Yiğithan Tarhan ve Hasan Armutçu birinci, Haceli Şam ve Ebubekir Uysal ikinci, Çağdaş Bağdatlı ve Ulaş Özden üçüncü oldular.

Dereceye giren yarışmacılara Belediye Başkan Yardımcıları tarafından ödülleri verildi.