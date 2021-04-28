Akdağ, kış sporları turizminde yeni merkez olmaya aday

Ladik Akdağ Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı kış sporları turizmi açısından Samsun’a önemli bir ivme kazandıracak.

Ladik ilçesine 7 km mesafede, Karadeniz’in en modern kayak tesisine sahip Akdağ Kayak Merkezi’nde, Türkiye’nin birçok ilinden sporcuların kamp yapıp, eğitim alabilmesi hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı hizmet vermeye hazırlanıyor. Şehrin tanıtımına ve ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak olan Gençlik Eğitim ve Sporcu Merkezi, 40’ı standart yatak odası, 2’si engelli odası, 3’ü süit oda olmak üzere toplam 45 oda ve 96 kişi kapasitesine sahip. Binada ayrıca; fuaye, 230 kişi kapasiteli konferans salonu, sahne arkası hazırlık odaları, seminer salonları, kafe, spor ve sağlık merkezi, fitness salonu, sauna ve buhar odası, hamam, kayak ve kıyafetlerin değiştirilip kiralandığı kayak odası, teras bağlantılı restoran, kış bahçesi, oyun odası, bilgisayar odası, terzi, çamaşırhane, sığınak ve otopark bulunuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle açılışı henüz gerçekleştirilemeyen tesis, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte hizmete açılacak, kış sporları turizmi açısından da Samsun’a önemli bir ivme kazandıracak. Yaz aylarında da gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamak, serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak, sporun çeşitli duygularıyla tanışmalarına katkı sağlamak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunacak tesis, ayrıca gençlerin milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak ve kültürler arası farklılıkların zenginlik olduğu bilincini oluşturmak amacıyla gençlere hizmet verecek.

Konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Ladik Akdağ Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı’nda Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin ağırlanacağını ve gençlerin birbirleriyle kucaklaşırken aynı zamanda yarınlara hazırlanmaları noktasında sanatsal, kültürel ve sportif eğitimlerin de verileceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gençlerimizin başarılarına, heyecanlarına ve mutluluklarına ev sahipliği yapacak olan kampımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve burada öğrendiklerini hayatları boyunca unutmamaları bizler için en büyük kazanım olacaktır. İnanıyorum ki bu kamplarda eğitim gören gençlerimiz uzun yıllar boyunca ülkemizi her alanda en güçlü şekilde temsil edecektir” dedi.