banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!

Ajax, kupanın sahibi oldu

Ajax tarihinde 20. kez Hollanda Kupası'nın sahibi oldu...

Spor 19.04.2021, 10:42
3
Ajax, kupanın sahibi oldu

Vitesse'yi 2-1 mağlup eden Ajax, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nın sahibi oldu.

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan final maçında, ligin zirvesindeki Ajax ile 4. sıradaki Vitesse karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı, Ajax'tan Gravenberch'in 23 ve Vitesse'den Openda'nın 30. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

Oyuna sonradan dahil olan Neres, 90+1'inci dakika attığı golle Ajax'ı şampiyonluğa taşıdı.

Ajax böylece KNVB Kupası'nı 20. kez müzesine götürdü.

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur