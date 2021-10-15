Ajax Altay Bayındır'ın peşinde

Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır'a Hollanda devi Ajax talip oldu.

Hollanda basınından fichajes.net"in haberine göre, Eredivisie ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ı düşünüyor. Haberin içeriğinde, "Kamerunlu, Hollanda takımıyla devam etmeyecek, serbest kalacak ve Inter Milan'la anlaştı. İtalyan kulübü, Onana'ya buna sıfır maliyetle ulaşacak. Bu nedenle Hollanda takımı mümkün olan en kısa sürede Onana'nın yerini doldurmaya çalışacak. En beğenilen isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır var." denildi.

OVERMARS, ALTAY BAYINDIR İÇİN KAÇAMAK KONUŞMUŞTU

Ajax'ın sportif direktörü Marc Overmars da daha önce kendisine bu konuda yöneltilen soruya kaçamak cevap vermişti. Hollanda ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Ajax'ın 23 yaşındaki kaleci için belirlediği bonservis miktarının ise; 15 milyon euro olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin Altay'dan beklentisi 20 milyon euro. 2019 yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden 1.5 milyon euroya transfer edilen Altay Bayındır, bu süre içinde 600 bin euro olan değerini 16 milyon euroya çıkardı. Altay bu sezon 8 maçta 6 gol yedi.

ALTAY BAYINDIR'IN SELEFİ OLACAK OLAN ONANA, DOPİNG CEZASI ALDI

31 Ocak 2021'de oynanan AZ Alkmaar maçının ardından idrar testine giren ve idrarında yasaklı maddeye rastlanan Andre Onana, UEFA tarafından 12 ay futboldan men edilmişti. Ajax ise eşine ait olan ilacı etken maddesini bilmeden kullandığı için Spor Tahkim Mahkemesine itirazda bulunmuş, CAS da bu itirazı kısmen kabul ederek 25 yaşındaki kalecinin cezasını 9 aya indirmişti. Şubat ayı başından bu yana forma giyemeyen Kamerunlu kalecinin cezası 4 Kasım'da doluyor. Bu tarihten sonra Ajax'ın kalesini koruyup koruyamayacağı ise meçhul... Onana'nın değeri 36 milyon eurodan 17 milyon euroya kadar düştü.