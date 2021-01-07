Aissati, Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Denizlispor forması giyen Ismail Aissati’yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu Ismail Aissati’yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel Denizlispor’da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.