Ahmet Suat Özyazıcı’nın başarılarla dolu yaşamı

Trabzonspor’un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Özyazıcı, Trabzonspor’un başında 4 lig şampiyonluğu kazanmış, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Ahmet Suat Özyazıcı 1 Ocak 1936 tarihinde Trabzon’da doğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Özyazıcı, futbola Yolspor’da başladı. 1956 yılında İdmanocağı’nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımı’nda yer aldı. Trabzon’daki futbol kültürünün gelişmesindeki en önemli isim olan Özyazıcı, Trabzon’daki futbol kulüplerinin Trabzonspor çatısı altında birleşmesiyle Trabzonspor’da futbol yaşantısını sürdürdü.

Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor’da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yaşayan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç Takımı’nın başına geçti ve takımı Karadeniz bölge şampiyonu yaptı. Özyazıcı, 1972-1973 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor’un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor’u şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başardı. Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu’ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı.

Brezilyalı lakabı

Trabzonspor’un Süper Lig’de ilk şampiyonluğu elde ettiği 1975-76 sezonunda, takımın başındaki isim olan Ahmet Suat Özyazıcı 40 yaşındaydı. Taktikleri başarıyla uygulayabilmesinden ötürü taraftar ve yorumcular tarafından "Brezilyalı" benzetmesi yapılmıştı. Özyazıcı, döneminde bordo-mavili kulüp 1975-1980 ve 1983-84 aralıklarında kazandığı şampiyonluklarda Trabzonspor’un önderliğini yapmıştı. Bu şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş; İstanbul takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluklar Türk futboluna "Dört Büyükler" kavramını kazandırmıştı. Özyazıcı’nın bu başarıları, onun Trabzonspor taraftarları arasında "efsanevi" olarak tanımlanmasını sağladı. Özyazıcı, ayrıca Türkiye’nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.

Özyazıcı, son olarak Sarıyer ve Vanspor’u çalıştırmış; daha sonra ise herhangi bir takımı çalıştırmamıştır. 2010 yılında ise Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimine danışmanlık yaptı. Trabzonspor’un dışında Bursaspor ve Sarıyer’i çalıştıran Özyazıcı, Sarıyer’i Balkan şampiyonu yaptı. Ahmet Suat Özyazıcı’nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor 18 kupa kazanmayı başardı.