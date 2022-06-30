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Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi!

Trabzonspor’un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, evinde yaşadığı kaza sonucu kalça kemiğini kırdı.

Spor 30.06.2022, 19:18
Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi!

Trabzonspor’un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, evinde yaşadığı kaza sonucu kalça kemiğini kırdı.

Bordo-mavili kulübün eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Kazanın ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özyazıcı, Doktor İhsan Alioğlu tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Özyazıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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