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Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da

Konyaspor, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 01.06.2022, 16:11
Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da

Konyaspor, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen’in dün transfer haberini duyurduğu Ahmet Oğuz resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ahmet Oğuz, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig’de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen 29 yaşındaki sağ bek, 2021-2022 sezonunda 27’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 5’i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyip, 1 gol attı.

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