Ahmet Nur Çebi’den, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Büyükekşi ve Çebi, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.