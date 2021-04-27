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Ahmet Nur Çebi: Üstümüze geliyorlar ama biz şampiyonuz!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar. Hadi bakalım ama biz yine de şampiyonuz." dedi.

Spor 27.04.2021, 23:24
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Ahmet Nur Çebi: Üstümüze geliyorlar ama biz şampiyonuz!

Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için özel uçakla Trabzon'a gelen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzon Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Burada basın mensuplarının "Taraftarlar yanınızda." ifadesi üzerine Çebi, "Onlar kıymetli benim için. Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda. Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar. Hadi bakalım ama biz yine de şampiyonuz." diye konuştu.

(Maçkolik)

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