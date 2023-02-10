Ahmet Nur Çebi: "Ülke olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, üç büyük kulübün stadyumlarından eş zamanlı olarak deprem bölgesine yardım tırlarının uğurlanmasının ardından, "Ülke olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, "Milletimizin başı sağ olsun. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Sahada rekabet halinde olduğumuz büyük İstanbul kulüpleri olarak dayanışma gösterdik. Her renkten vatandaşımızla depremzedelere yardım tırları gönderdik. Birbirimize sevgiyle bağlanmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın yardımlarına aracı olmak için Vodafone Park’ta bir merkez açtık. Genç kardeşlerimizin birbirleriyle uyum içinde çalışmalarını görünce bu ülke için umutlarım daha da arttı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları malzemeler günden güne değişiyor. Bundan sonra daha çok konteyner ve seyyar tuvalete ihtiyaç duyulacak. Yardım Merkezi’ne gelen yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Bu felaketin acısı yüreğimizde hep kalacak ama fizik tahribatı inşallah çabuk aşarız” dedi.