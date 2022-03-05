Ahmet Nur Çebi: "Sergen hocamızın altını ben oymadım"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın’ın camia için değerli bir isim olduğuna dikkat çekerek, "Sergen Yalçın hocamızın aşağıdaki müzede 3 tane değerli kupası var. Onun zarar görmesini istemem. Yarın bir gün gelecek yine görev yapacak. Hocanın yıpratılmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün borçlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Çebi, "Borcumuz 4.5 milyar değil ama can sıkıcı 3.9 milyar ve sürekli olarak çelişkili açıklamalar oluyor. Bizim borcumuz 3.9 milyar net. 600 milyon lira düşmemiz lazım, gelirler ve çekler var. Yuvarlak hesap 4 milyar diyelim. Ben buraya geldiğimde 3.3 milyardı borçlar. Borçlara 600-700 milyon faiz ödüyoruz. Faizi nasıl karşılayacağız, çözmemiz gerekiyor. Bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. 2.5 seneden beri biz çok sorun çözdük. Bundan sonraki dönem artık Beşiktaş’ın geleceğinin planlanmasıyla ilgili adım atılması gereken süreç. İkisini aynı anda yapamıyorsunuz. Kapıda icra memuru, futbolcular ihtar çekerken aynı anda zorlanıyoruz. Bir kısmını hallettik. Her türlü sorun önümüze geldi, ibrasızlıklar falan. 8, 10 sene kulüpte bir şey yapılmamış, hepsi önümüze geldi. Her şeyin bir an evvel çözülmesini istiyorlar. Bazı şeyler çözüm beklerken, bunların çözülmeyeceği algısı oluşuyor" cümlelerine yer verdi.

"Hem borcu kapatalım, hem gençleri oynatmayalım olmaz"

Göreve geldiklerinde çok ağır kontratlarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başkan Çebi, "Bu kontratlardan bu sene sonunda kurtulabiliyoruz. Ljajic konusu var. Bazı sporcularla ilgili elimizden gelen bir şeyi yapmak varken, arkadaşlar gitmediler. Adamı değerlendirdik, oynayın dedik, Sergen hoca da uğraştı. Baktığınız zaman 12, 13 kişinin kontratı bitiyor. Hepsi çok yüksek. Ancak inanın elimizde başka alternatif yoktu. Ersin, Rıdvan, Serdar ve Güven gibi genç çocuklarımız var. Bunların hepsi bizim zamanımızda, şu anda top oynatılıyor ve değerleniyor. Ersin’e ve Rıdvan’a talipler var. Bir taraftan da top oynanıyor. Geçen sene yaptığımız futbol ekonomisinde bir hata yok. Genç arkadaşlar aldık. Alınmış olan Pjanic, Alex ve Batshuayi’ye gelelim. Alex ve Pjanic için müsaade edin de kadromuzda, Şampiyonlar Ligi’nde olsunlar. Talihsizliklerde var. Pandemi döneminde hepsinin korona olması, sakatlıklar gibi şeyler kontrol edeceğimiz şeyler değildi. Bunlarla da 1 yıllık kontrat var, devam edip etmeme durumu bizde. Biz geldiğimizde 5 yıllık kontratlar vardı. Bizden sonra gelecek arkadaşlar için ne yüksek, ne uzun vadeli kontratlar var. Biz iyi şeyler yaptık ama faiz canavarı, kur farkı riskinden yansıyanlar bizim elimizden değil. Bu borçları camia bir araya gelerek, genç arkadaşlarımızdan oluşturabileceğimiz parlatmalarla yola devam edeceğiz. Sabır gösterilmiyor, sahaya genç arkadaş çıkıyor, ‘Vay o mu sürülür’ diyorlar. Oynamayan adam nasıl gelişecek ki. Hem borcu kapatalım, hem gençleri oynatmayalım, olmaz. Öz kaynaklarımızdan bahsediyoruz. Oralardan gelmiş hocamızlayız. Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem yetki bende, böyle yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Sergen hocamızın altını ben oymadım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’ye gösterilen tepkilere de değinen Ahmet Nur Çebi, "Hocamızı her maçtan sonra vurmaya çalışan, Beşiktaş’ın ekmeğini yemiş bazı yorumcu arkadaşlar var. Meslekleri icabı eleştirmek zorundalar ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur. Camiamızdaki bireyler sizlerin söylemlerinize değer veriyor. Hemen ip çekilecek. Siz çekin ama ben çektirmeyeceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş’ın öz kaynaklarına yöneleceğim, yapabildiğim kadar yapacağım. Buranın ekmeğini yemiş arkadaşlar çıkıp konuşuyorlar. Burayı neden bozmaya çalışıyorsunuz. Kayseri’ye çok iyi oynadığımız bir günde yenildik. Çok üzüldüm. Bunun gecesinde Sergen Yalçınla, hocayla yaşanmamış olan şeyleri olmuş gibi söyleyip, programda belirtmenin ne anlamı olabilir. Sergen Yalçın hocamızın aşağıdaki müzede 3 tane değerli kupası var. Onun zarar görmesini istemem. Biz Sergen hocayla 1 buçuk ay içerisinde defalarca konuştuk. Görüşmediniz dediler. Niye yıpratıyorsun hocayı? Yarın bir gün gelecek yine görev yapacak. Hocanın yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Sergen hocamıza, ’sözleşme işini sabah konuşup bitirelim, öyle tatile git’ dedik. O şimdi konuşmak istemiyorum, sonra konuşalım dedi. Hocanın hakkı var. Sonrasında konuştuk her şeyi. Hocamızın da gönlünü yerine getirdik. Ama ben Beşiktaş’ın menfaati için pazarlık yaptım. Sanki takımın şu anki düştüğü durum, o gün geç anlaşma yapılmasından dolayı gibi söyleniyor. Sezon başlarken de hocamız çok memnundu. Ama yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi iki kere Beşiktaş’ı düşündüğü için bir şey talep etmeden bırakmak istediğini söyledi, iki kere ben frenledim. Üçüncüde ben de yıpranmasını istemedim. Bu konuşulanlara itibar edilmemesini rica ediyorum. Sergen hocamızın altını ben oymadım. Kim şampiyon olmak istemez ki. böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"Hakemler konusunda cinayet mi işleyeyim?"

Hakemler konusunda yeteri kadar tepki vermediği gerekçesiyle eleştirildiklerini aktaran Başkan Çebi, "Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem ama kusura bakmayın. Beni kaale almıyorlarsa, kaale alacak başkan bulursunuz. Sürekli olarak hakem, tamam ama bizim burada gereğini yapmadığımız şeklinde algı yapılması rahatsız ediyor. Başaramamış olabilirim ama gereğini yapıyorum. Pandemi döneminde kolum kırıldı, 3 kere korona olduk, kimse bundan bahsetmiyor. 3 kupa aldık, kadınlar şampiyon oldu, 4 kupa bitti, hiçbir şey yok. Buradakilere söylemiyorum, bunlar yerine gidiyor. Başka türlü hitap edemiyorum. Söylüyorlar, kayboluyorlar. 55 günlük dönemim ibra edildi, sonraki 1 yıl edildi, genel kurula saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum. Birileri dilekçe vermiş, mahkemeye gitmiş. 55 günde ben ne yaptım arkadaşlar. Adam yapmış olmak için yapıyor. Beşiktaş’ı meşgul etmeyin. Sonra arkasından 1 senemi de ibra etmemek istemişler. Üzülüyorum, bana sahip çıkın. Sizler bana sahip çıkmazsanız başarılı olamam. Ben gücü sizden alıyorum. Yetkiyi de bana siz verdiniz. 1 yılda ben 4 defa korona olacağım, kolum kırılacak, çıkarıp cebimden para vereceğim, sorunları çözmeye çalışacağım, 4 evimi ipotek vereceğim, ibra edilmesi hata. Bana sahip çıkın, seçin ama seçmeyin. Ben hata yapmadım arkadaşlar" şeklinde konuştu.

"Zararların kat ve kat fazlasını aldım"

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören’in alacaklarından vazgeçmesi hakkında da siyah-beyazlıların başkanı, "Bizim yapmış olduğumuz protokolde karşılıklı iki taraf feragat etmiştir. Demirören alacağından, Beşiktaş da ibrasızlığa karar veren mahkemenin, Del Bosque ve Ferrari zararlarından dolayı. Camia bunu ister bağış etti kabul eder, ister mahkeme zararlarına sayar. Ben bu parayı alabilmek adına mücadele verdim. 97 milyon, yıllardan beri alınmamış. Eski başkan Fikret Orman, Demirören’e hesap soracağım dedi ama hesap görmek bana nasip oldu. Ben matematik olarak artısıyla kapattım. Ben karşılıklı feragat edildiğini ve mahkemenin vermiş olduğu zararların kat ve kat fazlasını aldım" dedi.

"Fikret Orman ile ilgili sorunları Beşiktaş üzerinden çözmeyeceğim"

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ile yaşadıkları problemlere ilişkin ise şöyle konuştu:

"İstinaf bir yargılama sürecidir. Ben şahsım adına Fikret Orman ile olan problemlerini biliyorsunuz. Bunu ben Beşiktaş üzerinden çözmeyeceğimi ifade ettim. Kendisiyle olan bu sorunlar nedeniyle kendisinin zarar görmesini isteyebileceğim bir hukuksuzluk içinde olmak istemiyorum. Yargılama doğru yapılmışsa istinafa gitmenin olumsuz bir şeyi olmaz. Burada alınan karar bence de doğrudur. O kararın istinaf tarafından onanacağını düşünüyorum. Benim böyle bir duruma kendisiyle hesaplaşmayı, buradan görüyor gibi gözükmesini istemiyorum. Söz veriyorum, geçen hafta düğmeye bastım. Bu ibranın olmamasına sebebiyet veren bütçe aşımındaki konuyu inceleteceğime, tespit edeceğime ve bunu hukuk önünde de gerekli kişiler önünde yaptıracağıma söz veriyorum."