banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...

Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz ama şartlara bağlı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın Bosnalı yıldız futbolcusu Pjanic'in dünya çapında bir marka olduğunu, bonservisini almanın şartlara bağlı olduğunu söyledi. Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi.

Spor 12.11.2021, 18:02
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz ama şartlara bağlı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Edirne'de özel bir okulun düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle buluştu. Okul girişinde Beşiktaşlı öğrencilerce çiçeklerle karşılanan Başkan Çebi, formalarını imzaladı. Konferans salonunda öğrencilere seslenen ve tavsiyelerde bulunan Çebi, burada soruları da yanıtladı. Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, 'almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı' diyerek cevapladı. Siyah beyazlıların Bosnalı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in, dünyaca ünlü bir marka olduğunu söyleyen Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi.

'BATSHUAYİ VE PJANİC'E ÇOK GÜVENİYORUM'

Batshuayi ve Pjanic'in performansıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli futbolcular ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam konsantre olmadıklarını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra olur çünkü hedef rakiplerimizi yenmek. İkisine de çok güveniyorum" diye konuştu.

'FUTBOLCUNUN MEŞHUR OLMASI TAKIMA FAYDALI OLMASI İÇİN YETMEZ'

Futbolcuların takımlarına faydalı olmasının sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamayacağını ifade eden Çebi, "Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi, onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri, mizacı, oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak ve siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa, faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçeceksiniz, nasıl oynadığına bakacaksınız sonra ahlakına ve karakterine bakacaksınız. Bunların hepsinden sınıftan geçtiyse, buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider, size de faydası olmaz" şeklinde konuştu.

'İSTEMEK YETMEZ, ÇALIŞACAKSINIZ'

Okuldaki öğrencilere de amaçlarının peşinden koşmalarını ve çalışmalarını tavsiye den Çebi, "Beşiktaş Kulübü'ne başkan olmayı arzu ediyordum, bu bir amaçtı, bu amacımı elde ettim. Çok şükür Allah'ıma. Sonuçta size tavsiye edebileceğim tek bir şey var. İsteyeceksiniz ama yetmiyor, inanacaksınız o da yetmiyor, çalışacaksınız. Bir şeyi istiyorsanız çalışacaksınız. Kimse size hazır şekilde elinize vermeyecek. Size hazır verilen tek bir şey vardır; annenizin, babanızın evinizde size verdiği bir tabak yemek. Bunun dışındakilerin hepsini zorlayarak alacaksınız. Bunu sakın unutmayın" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6