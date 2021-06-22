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Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti.

Spor 22.06.2021, 14:33
Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan Ahmet Nur Çebi de flaş bir karar aldı.

Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

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