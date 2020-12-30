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Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı. Çebi’nin daha önce mayıs ayında yaptırdığı test pozitif çıkmış ve hastalığı atlatmıştı.
Spor 30.12.2020, 13:29
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı. Çebi’nin daha önce mayıs ayında yaptırdığı test pozitif çıkmış ve hastalığı atlatmıştı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testi pozitif sonuçlandı. Daha önce mayıs ayında da korona virüse yakalanan ve tedavisine başlanan Ahmet Nur Çebi, hastalığı atlatmıştı. İkinci kez virüse yakalanan Ahmet Nur Çebi, tedavi altına alındı.
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