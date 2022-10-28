Ahmet Nur Çebi: "Hatay maçından sonra Valerien Ismael’in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya dışardan etkenlerin bizim sağlıklı çalışmamıza en

Ahmet Nur Çebi: "Hatay maçından sonra Valerien Ismael’in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya dışardan etkenlerin bizim sağlıklı çalışmamıza engel olduğu için gelindi."