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Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerle ilgili gereğini yapıyorum. Gidiyorum, bağırıyorum, çağrıyorum. Beyler cinayet işleyemem. Nedir ya sürekli olarak hakem, hakem hakem.."
Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerle ilgili gereğini yapıyorum. Gidiyorum, bağırıyorum, çağrıyorum. Beyler cinayet işleyemem. Nedir ya sürekli olarak hakem, hakem hakem.."
Spor 05.03.2022, 14:34
Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerle ilgili gereğini yapıyorum. Gidiyorum, bağırıyorum, çağrıyorum. Beyler cinayet işleyemem. Nedir ya sürekli olarak hakem, hakem hakem.."