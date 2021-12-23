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Ahmet Nur Çebi: ”Hakem eksikliği varsa ben hakemlik yapmaya hazırım”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, atanan hakem atamalarıyla ilgili hakem eksiliği varsa kendisinin hakemlik yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Çebi ayrıca şansın Önder Hoca’da olduğunu söyledi.

Spor 23.12.2021, 23:19
Ahmet Nur Çebi: ”Hakem eksikliği varsa ben hakemlik yapmaya hazırım”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, atanan hakem atamalarıyla ilgili hakem eksiliği varsa kendisinin hakemlik yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Çebi ayrıca şansın Önder Hoca’da olduğunu söyledi.

Süper Lig’de Beşiktaş’ın evinde Göztepe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önder Hoca’yla beraber olmanın keyifli ve galibiyette de bir tat olduğunu ifade eden Çebi, ”Değinmek istediğim bir konu var. Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Biliyorsunuz benim cezam bugün bitti. Ben söylemeliyim, ne söylememeliyim. Hakemlerin adaletli, dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 senelik boyunca hakemlik yapmaması karar verilen şahıs, hakem yok mu diye yeniden getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus’un kararları, verdiği penaltı kararları ve sonra VAR ile ilgili abuk sabuk yorumlar. Ne zaman bitecek bu çile? Neden hakem tartışmayacağız. Her Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş hakemlerle ilgili bir şey söylemek zorunda kalıyor, çok mu keyif alıyoruz. Hakem konusu ne MHK, ne TFF konusudur. Hakem konuları, eski hakemlerin bu camiadan gitmesinin gerektiği konulardır. Yollarını ayırsınlar, bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlarımız mücadele edelim, kim şampiyon olacaksa olsun, kim bu ligde kalacaksa kalsın. Ama hakemlerin yanlış kararları olmadan olsun. Fırat Aydınus’un geçen hafta yaptığı büyük yanlış, giden puanlar. Bugün gitmek üzere olan 1 puan. Kupa oynayacağız Katar’da. Hakem bulamadılar, sinir uçlarımıza dokunmak için hakem atıyorlar. Ama beyler yeter artık. Ceza almak istemiyorum ama sabrımızı zorluyorlar. Burada konuştuklarımızın dışında hakemlerle ilgili TFF, MHK Başkanı’na gerekli dertleri anlatan biriyim. Bu yanlış anlamayı bıraksınlar. Ben gerekeni yapmaya devam ettim, edeceğim. 21 gün bitti merhaba demek için buraya geldim. Umarım merhaba demeye devam ederiz ve önümüzü kapatmazlar. Ben TFF Başkanı’yla her zaman konuşuyorum. Her konuda konuşuyorum. Sonuçta ben Beşiktaş Başkanı’yım, o da TFF Başkanı. Konuştuğum her konuyu paylaşmam gerekmiyor. Beşiktaş için gerekli her şeyi yapıyorum” dedi.

”Şans Önder Hocamızın”

Takımın başında bulunan Önder Karaveli ile devam edilip edilmeyeceği sorusuna cevap veren Çebi, ”Bizler bir şeyleri idare ediyoruz, oysa bizlerin tedbirli olmamız lazım. Sergen Hocamız giderken ben çok üzüldüm. Hocamız aldığımız kupaların altında ismi olan birisi. Hiç tedbir almamıştım, bundan sonra almam gerekiyor. Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe bence edecektir, camiamızın arkasında olması lazım. Beşiktaş için bir şans Allah yolunu açık etsin. İyiyse sezon sonu değil, hocam mutluysa, başarılıysak devam etsin 1, 2, 3 ve 5 sene. Bizim artık Beşiktaş geleceği ile ilgili daha farklı strateji yönetmemiz gerekiyor, ekonomisiyle ve transferlerle. Önder Hoca buna çok uygun. Allah inşallah bir aksilik çıkartmaz. Ben Beşiktaş’ı idare ediyorum. Hocamızın yolu açık olsun. Onun arkasındayım, hocama yakışır o işler. Şu anda Önder Hoca takımı çok iyi idare ediyor, tercihlerimizden bir iki ne olur onu tartışmak istemiyorum. Şans Önder Hocamızın” ifadelerini kullandı.

”Şampiyonluk için çok ümitliyim”

Beşiktaş’ın şampiyon olma ihtimali ile ilgili konuşan Başkan Çebi, ”Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben çok ümitliyim. Stat bugün çok az oldu. Sebebi Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen ceza ve kapatılan tribün arasında hakkaniyetsizlik var. Fenerbahçe’ye yapılan hakkaniyet doğru, bize hakkaniyetsizlik var. Buradan kaynaklanan seyirci eksikliğimiz oldu. Ne kadar geliyorlar, biz taraftarı kırmayız ve indirime bakacağız ama ölçülü olmak zorundayız. Gelen taraftarımız var. O taraftara aşırı derecede cezalandırırsanız tribüne adam bulamayız” şeklinde konuştu.

”Ağızdan çıkan lafla atama olmamalı”

Hakemlere değinen Ahmet Nur Çebi, ”Hakemlerle ilgili sistem değişikliği benim Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde ortaya attığımız projeydi. Hala çalışıyorlar, neden bu kadar üzün sürdü bilmiyorum. Hakemler atanırken neden atama yapılıyor. Neden belli bir aritmetiğe dayandırılarak değil de, puana göre yapılmıyor da, bu hakem bu maça atandı diyorlar. Maçlara gelen hakemlerin birilerinin ağzından çıkan lafla atamayla olmamalı. Bu durumla ilgili soru işareti var kafamda. Atama usulü olmaması lazım. Birinin ağzından çıkan bir cümleyle atanan hakem olmaz. Bunun gerekçesi açıklanmıyor. Aritmetiğe dayalı hakem ataması olması gerektiğini söylüyorum” diye konuştu.

”Hakem eksikliği varsa ben hakemlik yapmaya hazırım”

Katar’da oynanacak kupa maçına değinen Çebi, ”Biz hocamızla o maçtan sonrada devam etmek istiyoruz. Ama kendimi ters şeylere karşı tedbirli olmak zorundayım. Hocam iyidir, tercihimdir ve projelerime uygun hocadır. Onunla yürümeyi istiyorum. Taraftar da istekli. Önder Hoca’nın hak ettiğini başkasının etmesi mümkün değil. Zaman ne gösterir bilemiyorum. Kupa maçında başka hakem bulamadıkları için federasyonu ve MHK’yı tebrik ediyorum. Hakem eksikliği varsa ben bile hakemlik yapmaya hazırım” dedi.

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