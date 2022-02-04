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Ahmet Nur Çebi: "Gedson planladığımız bir transferdi"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in planlı bir transfer olduğunu belirterek, "Biz geçen seneden beri Gedson’u almayı planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Süreç daha evvel başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenme neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi" dedi.

Spor 04.02.2022, 12:15
Ahmet Nur Çebi: "Gedson planladığımız bir transferdi"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in planlı bir transfer olduğunu belirterek, "Biz geçen seneden beri Gedson’u almayı planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Süreç daha evvel başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenme neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu Gedson Fernandes transferini değerlendiren Çebi, "Taraftarın, sevdiği, hoşlandığı futbolcular vardır. Onların transferinin yapılasını isterler. Yapıldığı zamanda mutlu olurlar. Kendi transferlerimizi, planlarımız çerçevesinde yapıyoruz. Asıl amacımız takımın başarılı olmasını sağlayacak, planlamaya sadık kalarak transferleri yapmaktır. Gedson da böyle bir transferdi. Planlandığımız bir transferdi. Seneye planladığımız takımın bir parçası olması gereken futbolcu olduğu için transferini gerçekleştirdik. Biz geçen seneden beri Gedson’u almayı planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Süreç daha evvel başlamıştı. Planımız içerisinde olan bir futbolcuydu. Bir başka takımın ilgilenme neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi" diye konuştu.

"Elimizdekilerle yola devam etmeyi planlıyoruz"

Kadroda olan futbolculara güvendiklerini ifade eden Başkan Çebi, "Sakatlıklar ve talihsizliklerle istediğimiz noktada olamadık. Arada transferde transfer söz konusu olmayacak. Elimizdekilerle yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu arkadaşlar da maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, mesleğe nasıl bir saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak, 1-2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla doğru yapmışız yolları ayırmışız. Ücretlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir kısmını karşılayalım siz gidin dememize rağmen burada koşmayı tercih ederek, gelen tekliflere olumsuz cevap veren oyuncularla yollarımızı ayırdığımız için bugün doğru karar verdiğimizi görmüş oluyoruz. Uygun şartlarda olduğu sürece transferlerimiz devam edecektir. Ancak daha da genç arkadaşlarımızla, mümkün oldukça altyapıdan da katkı verecek çocuklarımızla yola devem etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bütçelerimizin artık şu andakinin yarısı bile olmayacağını bilerek hareket etmek durumdayız. Bu şanssız olarak konuştuğumuz konunun genç bir jenerasyonu ve Beşiktaş’ı daha da gençleştirmek ve önümüzdeki senelerce devam ettirmek için avantaj olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öncelikleri olmayabilir, bizim önceliğimizdi"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Öncelikleri olmayabilir. Bizim önceliğimizdi. Bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray istememiş, almamış olabilir. Saygı duyuyorum. Gedson bizim için önemliydi. Almak da istiyorduk. Şunu belirtmek istiyorum, bir taraftar istediği futbolcu geldiği zaman mutlu olabilir. Diğer istediği futbolcunun kendi takımına gelmemesine mutsuz olabilir ama bunun bir ayarda yapmak lazım. Çizgiyi aşmamak lazım. Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye’nin sayılı ve değerleri kulüpleri. Biz sadece sahada rakip olduğumuzu düşünüyoruz. Transferler rekabet amaçladığımız bir olay değildir. Sadece biz istediğimiz oyuncuyu almak için yola çıkarız. Ne Gedson transferi ne Beşiktaş’ı yukarıya çeker olduğu halden, ne de transferi yapamayan Galatasaray’ı aşağıya çeker. Camiaların değerini değiştiremez" açıklamasında bulundu.

Çebi, Antalyaspor maçına taraftarlarını davet ederek, desteklerini sürdürmelerini söyledi. Transferde her konu da planlamaları yaptıklarını ifade eden Başkan Çebi, "Bu sene biraz daha erken hareket etmek istiyoruz. Markalarımızı kendimiz yapmak istiyoruz" dedi.

"Benim hocam Önder Karaveli!"

Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini yineleyen Başkan Çebi, "Hocamızı seviyorum, mutluyuz. Şu ana kadar tavır ve davranışlarından aldığı sonuçlardan dahi olmak üzere başarılı görüyoruz. Bu sebeple Önder Karaveli’den başka biri hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum. Buradan net bir şekilde söylüyorum. Şenol hocayı severiz, kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir. Beşiktaş’a katkılar vermiştir. Ama benim hocam Önder Karaveli. Yola onlar devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhun Kazancı: "Gedson uzun süredir aklımızda olan bir oyuncu"

Ceyhun Kazancı da Gedson Transferi için, "Uzun süredir aklımızda olan bir oyuncu. Biz planlamamız çerçevesinde oyuncuları transfer ediyoruz. Gelecek sezon kadromuzda olsun istiyorduk. Şu an kadromuzda 27 tane oyuncumuz var. Geniş bir kadromuz var. Oyuncunun da maç eksiği var. O yüzden gelecek sezondan itibaren kadromuzda istiyorduk. Şartlar bizim istediğimiz hale geldikten sonra transferi gerçekleştirdik. Gelecek sezon takımımızın önemli parçalarından biri olacak. Amaç o" cümlelerine yer verdi.

"Olabildiğince erken takımımızın kadrosunu şekillendirmeye çalışıyoruz"

Planlama çerçevesinde her şeyi yaptıklarını vurgulayan Kazancı, "Ligi bitireceğimi konumdan da bağımsız, şampiyon olsak da, ikinci olsak da, kupayı kazansak da gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarına katılmak için bazı elemeler oynanması lazım. Genelde takımlar yaz kamplarına hazır bir şekilde gidemiyorlar. Eleme maçlarında zorluklar yaşıyorlar. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince erkenden takımımızın kadrosunu şekillendirmeye çalışıyoruz. Gidecek, katılacak oyuncularımız var. Şubat, mart belki daha önce belki daha sonra eklemeler olabilir" açıklamasında bulundu.

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