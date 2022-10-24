Ahmet Nur Çebi: “Eyyamcılığa gerek yok”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim’ dediğimde, hakemlere bunu kötülük anlamında söylemedim. Bir kan ve hava değişikliğinde fayda vardı” dedi.

Beşiktaş’ın Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde Hatay’da bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti. Valilik Makamında gerçekleşen kabulde misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Beşiktaş Spor Kulübünü medeniyetlerin beşiği, kadim şehir Hatay’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Doğan, bugün Yeni Hatay Stadyumunda oynanacak A. Hatayspor - Beşiktaş karşılaşması öncesi her iki takımada başarılar diledi.

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Vali Doğan’a teşekkür ederek üzerinde 31 numaralı Rahmi Doğan yazan formayı hediye etti.

Daha sonra merkez ilçe Antakya’da bulunan Kartal Yuvası’nı ziyaret eden Başkan Çebi hakemlerle ilgili kan ve hava değişikliğinin fayda getireceğini belirterek ’Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim’ dediğimde, hakemlere bunu kötülük anlamında söylemedim. Bir kan ve hava değişikliğinde fayda vardı. Maalesef gidenleri tekrar geri getirildiler. Neden geri getirildiler bilmiyorum. Biz değişsinler dediğimizde, ’Bu uygulama yapıldı.’ denildi. Hakemlerin birçoğunun görevlerine son verilerek yeni hakem arkadaşlarla yola devam edilirken birden bire tekrar bu hakem arkadaşlar geri getirildi. Bunun doğru olmadığını söylediğimde, diğer kulüplerden birçoğu ’Belki yapılmalıydı ama zamanlama olarak bu doğru değil, sezon bittikten sonra’ dediler” dedi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçla ilgili olarak ise yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını dilediğini belirterek "Önümüzde Galatasaray ile Beşiktaş maçı da var, çok hassas olunması gereken bir süreç. Şimdi Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor. Muhtemelen onların da canları yanmıştır. Anlayışla karşılıyorum ancak bunun Beşiktaş-Galatasaray maçında hakemleri yanlış yönlendirebilecek, ödün verebilecek, yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını diliyorum. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir maç olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok” dedi.