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Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.
Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.
Spor 04.08.2022, 13:54
Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.