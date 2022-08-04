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Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.

Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.

Spor 04.08.2022, 13:54
Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.

Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.

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