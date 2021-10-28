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Ahmet Nur Çebi: Derbileri yabancı hakem yönetsin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili "Hakemler torbadan çıksın. Derbileri yabancı hakemler yönetsin" ifadelerini kullandı.

Spor 28.10.2021, 14:49
Ahmet Nur Çebi: Derbileri yabancı hakem yönetsin

Türk spor kamuoyunda hakem tartışması devam ediyor. MHK başkanının değişmesiyle de yeni öneriler sunulmaya başladı.

O önerilerden birini de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sundu. Spor yazarlarından Bilal Meşe, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sohbetinden alıntıları Milliyet'teki köşesinde paylaştı. İşte Meşe'nin aktardıkları...

"Hazır MHK ve hakemlerimizden söz açılmışken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sohbetimizden alıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkan Çebi, Karadenizlidir, açık sözlüdür, aklından ne geçiyorsa, diline yansıtır, çekinceleri yoktur. Başkanın hakemler konusunda bazı önerileri var, bana da mantıklı geldi, geleceğe ışık tutma adına paylaşmakta yarar var...

"HAKEMLER TORBADAN ÇIKSIN"

Başkan Çebi, hakemlerin ‘torbadan’ çıkmasını istiyor. Geçmişte bir dönem uygulandı, fena düşünce de değil. En azından atamalardaki spekülasyonlar ve dedikoduların önünü keser torba!

Başkan VAR’ı da masaya yatırdı... VAR’da görev yapan hakemlerin maç yönetmelerine de şiddetle karşı çıkıyor. Hiç de yabana atılır bir düşünce değil bence... Yani VAR’da hata yapan hakemlerin sahaya indikleri zaman ‘diyet’ ödeme yolunu seçmelerinin önüne geçilir değil mi? Zaten herkes işini yapsa, inanın bu kadar sorun çıkmaz!

"DERBİ MAÇLARINI YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN"

Başkan Çebi, derbi maçları yabancı hakemlerin yönetmesini istedi, kişisel olarak ben de buna karşı çıktım sohbette, o da tepki gösterdi: 'Niye karşı çıkıyorsun ki? Yılda kaç tane derbi maç var? Saysan iki elin parmaklarını bile geçmiyor... Gelsin yabancı hakem yönetsin... En azından spekülasyonlardan, dedikodulardan kurtuluruz kardeşim. Yok o olsun, yok bu olsun, günlerce tartışıyoruz...'

Ahmet Nur Çebi: Derbileri yabancı hakem yönetsin #3

"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDA DA BAHSETTİ"

Başkan Çebi, yukarıdaki düşüncelerini (adı bizde saklı) bir başka kulüp başkanı aracılığıyla Kulüpler Birliği toplantısına ilettiğini de sözlerine ekledi. Derbilere yabancı hakem ona göre doğru, bana göre yanlış... Haa külliyen mi yanlış? Elbette hayır... Denemekte yarar var..."

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