Ahmet Nur Çebi, depremzede çocuklarla buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park’ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park’ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi. Çebi, tek tek ilgilenip sohbet ettiği depremzede çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.