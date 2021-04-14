Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun bizim çocuğumuz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Cenk Tosun'u ziyerette bulundu ve gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

"CENK TOSUN BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

"Cenk çok üzgün. Henüz toparlanabilmiş değil. Sadece dizi değil psikolojik olarak kendini moralsiz hissediyor. Moralini toparlamaya çalıştık. Futbol bu. Futbolun fıtratında bunlar var. Olmasaydı daha iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah öyle olur.

Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. O yüzden sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik."

"RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

"Takımın morali çok iyi, kendilerini çok iyi, hazır hissediyorlar. Ama söylemek zorundayım, daha 8 hafta var. Rakiplerimizin gücü ortada. Onların da hedefleri var. Rakiplerimize saygılı olarak 'Şampiyon olduk' gibi söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak herkesten 1 adım öndeyiz. Umarım sonuna kadar muhafaza eden ve kucaklayan biz oluruz."

"BİZ OLAYA GHEZZAL OLARAK BAKMIYORUZ"

"Sadece Ghezzal değil, Ghezzal kadar diğer futbolcuların da çok emekleri var. Diğer futbolcular arasında da kontrat bekleyenler var. Biz olaya sadece Ghezzal olarak bakmıyoruz. Başarıyı görmemek, takdir etmemek mümkün değil ama takım bir bütündür. Adı üstünde takım. Bu tür konular şu an gündemimizde değil ama zamanı geldiğinde ilgili futbolcularla devam etmek için istek ve arzu içinde olduğumuzu belirtmek isterim."

"SABIRLI OLMAKTA FAYDA VAR"

"Hocamla az evvel konuştuk. Gün gün bakıyoruz olaylara. Bugün dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. İnşallah maça hazır hale gelir. 1 kayıp bile ligi kaderi etkileyebilir. Acele etmemek gerek. Sabırlı olmakta fayda var. Doktorumuz, gün gün baktığını söyledi. Günü olmadan oynatmak mümkün değil. Aboubakar'ın durumu hakkında doktorumuzla konuşuyoruz sık sık. Günden güne daha iyi duruma geliyor. Umarım maça kadar hazır hale gelir."

(Ensonhaber)