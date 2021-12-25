Ahmet Nur Çebi: “Bu rapor gerekli mercilere verilecektir”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2009-2019 yılları arası için yapılan denetleme raporu hakkında açıklama yaparak, bu raporun gerekli mercilere verileceğini belirtti ve, “Bizden sonra gelen herkes bu denetimi yapsın ve bu bir gelenek olsun” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da konuştu. Beşiktaş taraftarı ve camiasının kendisine verdiği değerin her şeye bedel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “En son 2 arkadaşın konuşmasının üstüne benim konuşmam silik kalacak. Beni eleştirmeyi bile nezaket içinde yaptılar. Bugün kadın futbol ve kadın basket takımı galip geldi. Kadınlar ön plandalar ama kongrede çok azlar. Umarım sayıları artacaktır. Onlar kızlarımız, eşlerimiz, annelerimiz, her şeyi hak ediyorlar” açıklamasında bulundu.

“Popülist davranmamak için bu genel kurulu mayısta yapmadık”

Pandemi nedeniyle genel kurulları istedikleri zaman yapamadıklarını söyleyen Çebi, “Mayıs ayında 3 kupa kaldırdıktan sonra popülist olarak genel kurul yapabilirdim. Ama benim derdim sağlıktı. Mayıs ayında 3 kupa kaldıran kulübün taraftarının, haziran ve temmuz ayında bunun keyfini çıkarmasını istedim. Camianın buna ihtiyacı vardı. KPMG raporunun gecikme sebebini de Genel Sekreter Mesut Urgancılar açıkladı. Beni evde oturup eleştirenler var. 2 kez Covid 1 kez de kol kırığı geçirdim. Eleştirirken biraz insaf edin. Bugün burada yoklar. Sosyal medyayı kullanan arkadaşlar kulübe zarar vermeyecek şekilde eleştirilerini yapsınlar. Yarın bizim ilk yılımızla ilgili mali ve idari genel kurulumuz var. Birçok konuyu yarın konuşacağım. Kurullar ve hakemlerle ilgili birçok konuda konuşacağım. Sizleri yine burada görmek istiyorum. Ayrıca bugün gelemeyen arkadaşlarımız da lütfen gelip vazifesini yerine getirsin. Sizler eleştireceksiniz, bizler de sizlere saygı duyacağız ki bu kulübü adam gibi idare edelim” diye konuştu.

“Biz evimizi ipotek ettirdik, gidenler 1 Lira bırakmadan gitti”

Fikret Orman ve yönetiminin, tribünler tarafından ‘Paralar nerede’ diye eleştirildiği dönemde tekrar aday olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Sonrasında ‘Paralar nerede’ denilirken gittiler. 2 ayda ne değişti de gittiniz. Altımızı oyuyorlar dediler, kim oyduysa açıklayın. Ben taraftara eski yönetim kurulu ve başkana ‘Paralar nerede’ diye bağırtmadık. Bakın buradaki kişiler ‘Biz bağırdık’ diyorlar. Benim sizinle hiç irtibatım oldu mu? 2019 mayıs ile ekim arasında ne oldu? Eylülün sonunda UEFA’dan temiz kağıdı almak için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa’ya gideceksiniz. Giderken UEFA’ya dilekçe verdiler, eylül ödemelerini yapmayacağız çünkü ekimde seçim var dediler. Eylül ödemelerini de ekim sonuna kadar 4 günü olan yeni yönetimin önüne koydular. Biz de elimizden geleni yaparak bu problemi çözdük. Bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Gidenlerin ipoteği yoktu, 1 Lira da alacaklı gitmediler. Çay içtiniz, 50 lira da mı bırakamadınız. Alacağı olanlar loca alıp gitti, bu locaları da başkalarına sattılar. Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim, kimsenin de bir şey çaldığını iddia etmedim. Kapıdan giriyorsunuz kulübün CEO’su ayrılmış. Yahu beni beklesene ayrılmadan. Tazminatları da ödenmiş. İçeride 2 tane sekreter kalmış, “Başkanım müsaade ederseniz biz gitmek istiyoruz, tazminatlarımızı verin” diyor. Garibanların tazminatlarını vermemişler, kalantorların parasını ödemişler. Bu sebeple şikayetçiyim” açıklamasını yaptı.

“Bizden sonra gelenler de bu raporu hazırlasınlar”

KPMG tarafından yanılan denetimin boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, “İbra edilmek ya da edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır kafasıyla gidilirse her gelen buraya zarar verir. Başınız dik geleceksiniz, kulübe hizmet edeceksiniz ve ibra edilmeyi de talep edeceksiniz. Rapor konusunda benim kimseye bir garezim yok. Ben o dönemde olmadığımı söylemedim ki, rapora 1 kez müdahale etmedim. Belki raporda benimle ilgili de konular var. Neyse bedeli, cezasını ödeyeceğim. Bundan sonra bu kulübe kim gelirse gelsin, kendisinden sonra birilerinin bilip denetleme yapacağını bilmesi lazım. Bu artık gelenek haline gelmeli. Bu rapor hazırlanırken neler yapıldı. Bazı Beşiktaşlılara yakışmadı bu. Genel sekreterimizi çalıştırmadılar. Sabah akşam itibar suikastı yaptılar. Ne oldu, geldi burada okudu. Benim bitmeyen bir demir problemim var. Bunu sürekli yazıyorlar. Bu demirin, gerekenden az kullanıldığı teknik üniversite tarafından yazıldı. Demirin 3’te 2’si benden alındı. Çünkü kaba inşaat çıktığı için banka, para kullanmaya müsaade etti. Bunun ardından şahsi demir vermedim, vermeme gerek kalmadı. O döneme kadar demir verdim. Vermesem ‘Beşiktaş’a güvenmedin mi?’ diyeceklerdi. Bir de çatı mevzusu var. Denetleme Kurulu raporu yazdı, sözleşmenin altında Fikret Orman’ın imzası var, ödeme talimatının altında Fikret Orman’ın imzası var. Benimle ne alakası var bunun. Hazırlanmış olan raporda kimsenin art niyet aramamasını istirham ediyorum. İlk örnek her zaman Beşiktaş’ta olmuştur, bundan sonra bütün kulüplerde bu olacak. Rapor okunurken KVKK gereği isimler söylenmedi” dedi. Çebi son olarak SPK ile ilgili mevzuat olduğunu ve bağımsız denetim raporunun gerektiği zaman gereken yerlere verileceğini de sözlerine ekledi.