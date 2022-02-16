Ahmet Nur Çebi: “Bu açıklamalar Murat Sancak’a yakışmamıştır”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın yaptığı açıklamalara ilişkin, “Elinde belge ve bilgi varsa savcılığa versin. FETÖ’cü iddiası önemli bir suçlamadır. Ayrıca Şenol Güneş konusunda yaptığı doğru olmayan açıklamalar kendisine yakışmamıştır. Bizim Şenol Güneş ile hiçbir görüşmemiz ve anlaşmamız yoktur” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Adana Demirspor deplasmanında yaşanan ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçın ardından yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, “Adana Demirspor camiası ve Beşiktaş camiası özdeşlemiş iki camiadır. Bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Beşiktaş tribünlerinde atkıları, taraftarımız tarafından takılmış nadir camialardan biridir. Sezon başında biz 65 derece sıcakta, onların tabiriyle ‘Güneşe kurşun sıktıkları anlarda’ takımımızı maça gönderdik. O günden bugüne ne oldu da bu hale geldik? Maçtan bir gün önce sosyal medyadaki tatsız, tuzsuz konuşmalar, yazışmalar oldu, bunların sebebi nedir? Birilerinin kafalarında başka bir şeyler mi var? Beşiktaş ne zarar vermiş? Başkan Murat Sancak’ın bunları benimle paylaşmasını istirham ediyorum. Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha önce kurulmuş bir kulüptür. Kendimize yapılan yanlışlara saygı çerçevesinde cevap vermeyi görev biliyoruz. Herkes tarafından sevilen genç bir kalecimiz var. Nasıl oluyor da kafasına para atılıyor oradan? Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı yapıyor? Hangi mantıkla yapıyor? Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Murat Sancak başkan ile protokolde maç seyrediyoruz. Birden bire önümüzde televizyon kırdı. Devlet büyüklerinin olduğu yerde televizyonlar yerlere vuruluyor. 6.5 sene ikinci başkan, 2.5 sene de başkanlık hayatımda yanında maç izlediğim başkanlara böyle bir nezaketsizliğim olmadı. Bu hareketlerin ardından stattan çıkarken taraftarlarınız bize tepki gösterip ağıza alınmayacak küfürler etti. Bunlar size bakarak hareket ederler. Beşiktaş başkanı olarak üzüntü duyduğumu iletmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Elinde bilgi varsa savcılığa intikal ettirmesini rica ediyorum”

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçın ardından hakemler hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Çebi, “Adana Demirspor Başkanı, hakemlerle ilgili maç başlamadan başlayan, maçta ve sonrasında devam eden bir şova döktü işi. Buna ne gerek vardı. Anlamakta zorlanıyorum. Televizyon televizyon gezerek, birçok şeyi açıklama gereği neden duydunuz? Kanal kanal bağlanmak bir şovdur ve bu yakışık almadı. Eğer planlıysa bilmek istiyorum. FETÖ diyorsunuz, hakemleri ilişkilendiriyorsunuz. Savcıları göreve davet ediyoruz. Elinde bilgi varsa savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini de önemle rica ediyorum. Elinde belge varsa, en kısa zamanda vatandaş olarak önemsediğimi belirtiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

“Şenol Hoca’yla ilgili açıklama yapması yakışık almamıştır”

25 maçtır hakemler hakkında bazılarının organize olduğunu ifade ederek tepki gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Ahmet Nur Çebi, “Bu süreçte Murat Sancak beyefendinin ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçının ardından bunları gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Adana Demirspor ile burada oynanan maçta bizim canımız yanmışken, atılan gollerin gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda durmayan Murat Sancak’ın 25 maç sonra hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün canınız yandıysa o gün de hakemlerin Beşiktaş’ın hakkını yediğini söyleyerek başlasaydınız. ‘Hakemler hata yapabilir, yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği içindedir’ diye İstanbul’daki maçtan sonra beyanat verdi. Pazartesi günü de hakemler FETÖ’cü oldular. Ondan önce değillermiş. İlginç bir şey daha var. Hızını alamıyor başkan, Şenol Güneş ile ilgili ‘Önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta’ diye açıklama yapıyor. Murat Sancak’ın Beşiktaş’ta daha önce yöneticilik yaptığını hatırlamıyorum. Yönetim sözcüsü görevi yaptığını da hatırlamıyorum. Beşiktaş’ı ilgilendiren bir konuda, Şenol Güneş’in imza attığına dair açıklama yapması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışık almadı. Şenol Güneş kıymetli bir hoca. Önder Hoca ile devam edeceğimizi de söyledik. Murat Sancak’ın bunu neden yaptığını açıklamasını istiyorum. Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Sanıyorum ki Türk futbol tarihinde daha önce bir kulüp başkanı, başka bir kulübün teknik direktörüyle ilgili açıklama yapmamıştı. Ben şeffaf olacağını söyledim. Şenol Hoca’yla bugüne kadar 1 kelime konuşulmadı. Neden bunlar yapılıyor, benim hocam var ve kendisiyle yola devam edeceğim. Hocamın aldığı maç sonucu değerlendirmelerini de doğru bulmuyorum. Yola devam edeceğiz. Şenol Hoca ile ilgili telefonda dahi hiçbir anlaşma yapılmamıştır. Bu açıklama Murat Sancak’a yakışmamıştır. Bundan sonra hocam ile ilgili kimsenin konuşmasını istemiyorum. Yalan söylemeye devam edilmesine müsaade etmeyeceğim” diyerek tepkisini gösterdi.

“Şu ana kadar Şenol Hoca’yla çalışmayı düşünmedim”

Mayıs ayında seçim olduğunu da hatırlatan Ahmet Nur Çebi, “Seçimde buraya kim gelecek, nasıl olacak hiçbiri belli değil. Koca bir sezon var. Kırılganlıkla sıkıntılarla sezon geçiyor. Şu ana kadar Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim, görüşmedim ve herhangi bir sözleşme de yoktur. Bundan sonrası için de planım yok. Hoca kıymetlidir ama ben Önder Hocam ile yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezon için de gündemimde Şenol Hoca yok. Ben defalarca bunlara cevap vermek zorunda kaldım. Belki hoca da cevap verecektir. Hocamız gitti, biz de altyapı hocamızı göreve getirdik. 1.5 ay olmuş. Beşiktaş’a zarar vermek isteyenlerin bu şekilde yıprattığından şüphem yok” dedi.

Hakem hataları konusuna da tekrar değinen Çebi, “Hakem hataları başka. Hata yapabilirler. Bunların arkasında FETÖ var demek başka. Bu durum devlete, devletin bekasına uzanıyor” diye konuştu.

“4-5 tane oyuncu alabiliriz”

Transferle ilgili olarak da konuşan Çebi, “Artık Türk futbolundaki krizi hepimiz kabul etmek zorundayız. Bu saatten sonra altyapı ağırlıklı daha ekonomik bütçelerle, bonservis kazanarak bir siyaset izlemek zorundayız. Şampiyonlar Ligi’nde direkt oynayan son takımdık. Bunu değerlendirmek istememiz nedeniyle pahalı futbolculara yöneldik. Altyapıdan gelenlere yer vereceğiz. Rıdvan, Ersin, Kerem, Serdar Saatçı, Emirhan ile bunu gösteriyoruz. 6-7 tane futbolcumuzu sahaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların gelecek sezon yenileriyle beraber daha ön planda olacaklarını düşünüyorum. Sezon sonunda yüksek ücretler alan oyuncularımızın sözleşmeleri sona erecek. Bizim düşündüğümüz fiyatlarla anlaşırsak yola devam ederiz. Aksi durumda 4-5 tane oyuncu alacağız” dedi.

Burak Yılmaz ile ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Burak ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Önder Hoca ile devam ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmazsa, genç bir takımla yola devam etmeyi düşünüyorum. Seçime girer ve kazanırsam ki muhtemelen seçime gireceğim, biz altyapıdan hocamızla anlaşma yaptık, bu hocamızla yürümek istiyoruz. İnsanlara ‘Önümüzdeki sezon Şenol Hoca ağzıyla kuş tutsa bu takımda olamaz’ mı dedirtmek istiyorsunuz? Şu ana kadar Şenol Hoca’yla anlaşmam söz konusu değil. Şenol Hoca’nın yıpratılmasında ve camianın yıpratılmasında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Hocamızın motivasyonunu kıranlar böyle devam ettiği sürece nasıl olacak bilmiyorum. Eleştirilebilir ama ‘Önder Hoca gidecek, bu gelecek’ demek başka niyetler olduğunu düşündürüyor" açıklamasını yaptı.

“Cenk isterse onu kucaklarız”

Pjanic, Batshuayi ve sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra Cenk Tosun ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, “Bu sorular kritik sorular. Bunları konuşmam doğru değil. Herkesin lige konsantre olmasını isterim ve hepsiyle yola devam etmek isterim. Ancak oyuncuların ücretlerini biz belirlersek. Kabul ederlerse devam edeceğiz, yoksa vedalaşacağız. Cenk Tosun şu an başka bir takımın futbolcusu. Yorum yapmam hem onun hem de benim açımdan doğru olmaz. Bittiği zaman İstanbul’da oynamak isterse kucaklayacağız onu. Tekrar geri gelmesini arzu ediyorum” dedi.

Beşiktaş’ın haklarını koruduğunun da altını çizen Çebi, “Benim haklarımızı korumadığım söyleniyor. Hakemlerle ilgili kişilerle temaslarda bunuyorum. Adana Demirspor maçındaki olaylara bakıp ’Sen Beşiktaş’ın hakkını korumuyorsun’ deniyor. Önemli şeyleri konuşmazsak, çok önemsiz oluruz. Ben hayata böyle bakıyorum” diye konuştu.

Son olarak seçime ilişkin konuşan Çebi, “Seçime 3 ay var. Bu, uzun bir süre. Benim hazırlanmam gereken bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar kendilerini anlatmak isteyeceklerdir. Ben 9 senedir Beşiktaş’ın içindeyim. Ya ‘evet ya hayır’ diyecekler. Takdir onların” diyerek sözlerini tamamladı.