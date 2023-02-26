Ahmet Nur Çebi: "Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelere yardım etmek amacıyla başlatılacak olan ‘Omuz Omuza’ kampanyasıyla ilgili, “Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek” dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yardım kampanyasında futbol ailesine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçı olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası öncesi depremzedelere yardım amacıyla başlatılacak ‘Omuz Omuza’ kampanyası ile ilgili Vodafone Park’ta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol ailesi olarak depremzedelerin yanında olduklarını dile getirerek, "Kulüp başkanlarını misafir etmek bizim için onurdur. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek. Yardım kampanyalarının hepsi bizim için önemli. Herkes yeter ki yapsın. Hepsine destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ali Koç: "Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da depremzedelerin barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için ‘Omuz Omuza’ kampanyasının çok önemli olduğunu aktararak, "Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor. Farkındalık oluşturmalıyız. Hassasiyeti devam ettirmeliyiz. Ülkenin yüzde 90’ına dokunuyoruz. 1 Mart’taki kampanyayı çok önemsiyoruz. Herkes omuz omuza vermeli. Futbol ailesi olarak bu acıları bir nebze de giderebilmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah barınma konusuna çok büyük katkısı olur” diye konuştu.