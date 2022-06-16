Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor’un önerdiği isim listede olmaması halinde TFF Genel Kurulu protesto edilmelidir"

Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor’un TFF Yönetim Kurulu’na önerdiği Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listede mutlaka olması gerektiğini belirterek, "Aksi halde, kulüp başkanımız ve delegasyon gereğini yapmalıdır. Gereği de genel kurulu protesto etmektir. Trabzonsporluluk bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.