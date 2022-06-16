banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor’un önerdiği isim listede olmaması halinde TFF Genel Kurulu protesto edilmelidir"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un TFF yönetim kuruluna önerdiği isimin yönetimde olmaması halinde genel kurulu protesto etmesi gerektiğini bildirdi.

Spor 16.06.2022, 09:44 16.06.2022, 10:46
Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor’un önerdiği isim listede olmaması halinde TFF Genel Kurulu protesto edilmelidir"

Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor’un TFF Yönetim Kurulu’na önerdiği Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listede mutlaka olması gerektiğini belirterek, "Aksi halde, kulüp başkanımız ve delegasyon gereğini yapmalıdır. Gereği de genel kurulu protesto etmektir. Trabzonsporluluk bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
27°
açık