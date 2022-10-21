Ahmet Dal: “Sadece futbolun konuşulduğu kupa mücadelesi diliyorum”

BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Esenler Erokspor ile Türkiye Kupası’nda eşleşmelerinin ardından, “Kazasız, sakatlıksız, belasız ve sadece futbolun konuşulduğu kupa mücadelesi diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Esenler Erokspor ile eşleyen BB Erzurumspor’da Başkan Ahmet Dal, çekilen kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm katılan takımlara hayırlı olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Dal, “Bütün katılan takımlara hayırlı olsun. Kura çekiminde uzun yıllardır karşılaşmadığımız teknik aksaklıklar oldu ama Besim beyin dediği gibi aksaklıklar sadece bugün yaşanmış olur inşallah. Kazasız, sakatlıksız, belasız ve sadece futbolun konuşulduğu kupa mücadelesi diliyorum. Dünyada birçok ülkede kupa maçları ilgi görüyor. Bizde de 2. ve 3. Lig takımlarının Süper Lig takımlarıyla maç yapması büyük fırsat. Gönül ister ki büyük takımlar, Anadolu takımının iline gitsin, farklı heyecan olsun. Kupanın değerinin arttırılması hep konuşulan şeyler. Bundan sonraki süreçte de kupanın değerinin arttırılması gerekiyor. Bugüne kadar birçok şampiyon çıktı. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye Kupası şampiyon çıkartacak. Biz Esenler Erokspor ile eşleştik. Erzurumspor olarak biz gelen bütün takımlarımıza en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz, gelecek takımlara da ev sahipliği yapacağız. Hep beraber futbolun içinde yer alıyoruz. Sorunlarımızı aynı masa etrafında konuşup, beraber çözüm bulmamız gerekiyor. TFF çok güzel çalışmalara el atıyor. Tekrar dileğim kazasız belasız hayırlı bir Türkiye Kupası olmasını diliyorum” dedi.