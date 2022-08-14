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Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK’da

Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, Ahmet Can Arık ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor 14.08.2022, 12:07
Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK’da

Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, Ahmet Can Arık ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, takımın ofansif anlamda önemli isimlerinden olan Ahmet Can Arık ile yeniden anlaşma sağladı. Doğu temsilcisi tarafından 1.5 yıl önce 68 Aksaray Belediyespor’dan transfer edilen ve sergilediği başarılı performansla ilk onbirin değişmez isimlerinden olan Ahmet Can, sezon sonu takımla yollarını ayırmıştı. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala tecrübeli oyuncuyla yeniden iletişime geçen Elazığ Karakoçan FK yönetimi, transferde mutlu sona ulaştı ve Ahmet Can’ı bir yıllığına yeniden renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımızın formasını giyen Ahmet Can Arık 1 yıl daha yuvada kaldı” ifadeleri kullanıldı.

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