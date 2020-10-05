banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Shaqiri!
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Shaqiri!
9 yıl hapsi isteniyor
9 yıl hapsi isteniyor
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek

Ahmet Çalık, Konyaspor ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Galatasaray'dan stoper Ahmet Çalık ile birlikte Ertay Birniçan'ı kadrosuna kattı. Ahmet Çalık, Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 05.10.2020, 17:11
5
Ahmet Çalık, Konyaspor ile sözleşme imzaladı

Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ERAY BİRNİÇAN'LA 1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmet Çalık'ın yanı sıra daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eray Birnican Konyaspor'da 34 numaralı formayı giyecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2