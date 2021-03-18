Ahmet Çakar: 'Hakkınızı helal edin'

TFF futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yorumculuk yaptığı programda faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar” dediğini iddia etmişti.

Hakemin ismini açıklamayacağını da belirten Ahmet Çakar “Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil” demişti.

Bunun üzerine TFF şu açıklamada bulunmuştu:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar’ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla."

ÇAKAR: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.