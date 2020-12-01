Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Futbolda temiz eller operasyonu" yapılması gerektiğini söyleyip açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen'e canlı yayında yanıt verdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'i sert sözlerle eleştirdi ve eski futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia etti.



Ahmet Çakar şunları söyledi:

"30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu'na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir'e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen'e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten'e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan'a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark'a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı'ya zımmen bana zımmen Sinan Engin'e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV'ye kimine FETÖ'cü diyerek kimine 'Sizde 245 insanın kanı var' diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden. Spor Bakanı'nı da okkanın altına çekerek..."