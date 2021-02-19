Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ tribünde yan yana

Medipol Başakşehir-Trabzonspor müsabakasını iki kulübün başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ protokol tribününde birlikte izliyor.

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. İki takım için de önem arz eden bu zorlu mücadeleyi kulüp başkanları da yan yana izliyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, protokol tribününde maçı birlikte takip etti.