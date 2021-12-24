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Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanımız Nihat Özdemir’in sözünü yerine getirmesini talep ediyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanmasından dolayı kulüplere 300 milyon TL’lik destek sözü verdiğini hatırlatarak, "Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir’in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Toplantıdan sonra da kendisiyle tekrar konuşacağım. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda" dedi.

Spor 24.12.2021, 18:20 24.12.2021, 18:32
Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanımız Nihat Özdemir’in sözünü yerine getirmesini talep ediyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanmasından dolayı kulüplere 300 milyon TL’lik destek sözü verdiğini hatırlatarak, "Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir’in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Toplantıdan sonra da kendisiyle tekrar konuşacağım. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı Maslak’taki ofisinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine olan etkilerini detaylı olarak konuştuk. Özellikle Anadolu kulüplerimiz gerçekten çok zor durumdalar. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda olan kulüplerimiz var. Çok ciddi mali sıkıntılar içerisindeler. Bunun nedenleri tabii ki çeşitli. Azalan naklen yayın gelirleri, seyirci ciddi şekilde azalmış olması, ürün satışının yok denecek kadar az olması Anadolu kulüplerimize ekonomik anlamda gerçekten büyük bir çıkmazla baş başa bırakmış durumdadır. Bunu çok detaylarıyla konuştuk. Özellikle biz de dört büyük kulüp olarak; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir, bu konuda elimizden geldiği ölçüde Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Futbol Federasyonu Başkanımızın sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde veya imzalanması koşuluyla da kulüplerimize bir 300 milyon TL’lik destek sözü vermişti. Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir’in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Toplantıdan sonra da kendisiyle tekrar konuşacağım. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda. Burada kulüp başına düşen 15 milyon TL’nin de kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini söylediler kulüplerimiz. Anadolu futbolunu her anlamda finansal anlamda ve. anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek performans anlamında mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadıktan sonra taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun gelişmesini, Türk futbolunun Avrupa’da ve dünyada başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez. Harcama limitleri, biliyorsunuz TL üzerinden tahsis ediliyor kulüplerimize. Ama %80 ödemeler Euro bazında olduğu için orada oluşacak olan o boşluğun ne şekilde giderileceğini, federasyonla birlikte daha henüz önümüzdeki sezon transfer çalışmaları başlamadan bu sorunun da ivedilikle çözüme ulaştırılması gerekiyor. Bu doğrultuda da federasyonumuzla görüşmemiz görüşmelerimiz olacaktır" diye konuştu.

"Sosyal medyadaki iddialar çok ciddi"

Bugün sosyal medyada temsilciler kurulu başkanıyla alakalı olarak ortaya atılan bir takım iddialar hakkında konuşan Ağaoğlu, "Bunlar çok ciddi iddialardır ve ciddi şekilde araştırılması gereken iddialardır. Kulüpler birliği olarak bu konunun hem takipçisi olacağımızı hem de bu doğrultuda federasyonumuzun atacağı adım, alacağı önlemlerin ne olacağı konusunda da bugün akşam saatlerinde federasyon başkanımızla bir görüşme yapacağız. Çünkü bu gerçekten eğer bu iddialarda doğruluk payı varsa ülke futboluna her boyutta zarar verecek iddialardır bunlar" şeklinde konuştu.

"Yayın ihalesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

Yapılacak yeni naklen yayın ihalesiyle ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, "Gündem maddelerinden birisi de naklen yayındı. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Federasyonla olan çalışmalarımız da devam ediyor. Danışman şirketle olan çalışmalarımız da devam ediyor. Onunla alakalı olarak içeride bir bilgi alışverişi oldu ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız kadar bir şey oluşmadığı için onu şu an sizinle paylaşamayız. Ama ilerleyen haftalarda netice aldığımız takdirde gelişmelerden sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MHK’nin çalışmalarının neticelerini bekliyoruz"

Kulüp başkanları veya Kulüpler Birliği’ne üye başkanların göstermiş olduğu hassasiyetinin aynı şekilde federasyondan da beklediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken hakemlerimizin biraz daha dikkatli biraz daha sıkıntılardan uzak problemlerden uzak tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri zaten başından beri bütün kulüp başkanlarının hemen hemen hepsinin talebi. Ancak üzülerek takip ediyoruz ki bazı maçlarda hakem kararları yine çok ciddi şekilde tartışmaya açık veya tartışılmaya meydan verecek bazı kararlarla karşı karşıyayız. Merkez Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu çalışmaların pozitif neticelerini bekliyoruz. Biraz daha bu konuda hassas olmaları en azından kulüplerimizin, kulüp başkanlarımızın, hocalarımızın, oyuncularımızın kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek doğrultuda veya bizi ona ikna edebilecek doğrultuda adımların atılması da önümüzdeki hafta MHK çalışma grubuyla yapacağımız toplantıda da gündeme gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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