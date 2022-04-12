Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi bugün toplantıdaydı. Onların görüşlerini paylaşıyorum; benimle aynı görüşteler. TFF Başkanı olmak gibi niyetleri yok."