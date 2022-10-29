Ahmet Ağaoğlu: "Tesislerin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mayıs ayında şampiyonun kimin olacağını hep birlikte göreceklerini belirterek, "Şampiyonu hep birlikte alkışlayacağız ve inşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır" dedi. Ağaoğlu, yeni hava alanı için Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnç göstereceğini, bunda başarılı olamaması halinde ise görevi bırakacağını belirtti.

Trabzonspor 52 Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve divan kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10. Yıl Marşı ile başlayan genel kurulda söz alan Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, böyle bir günle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesileyle minnetle, şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vazgeçilmezidir. Ve vazgeçilmeyecektir. Cumhuriyetin kazanımlarına da dün olduğu gibi bugünden sonra da aynen sadakat ve bağlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Sabır göstermeliyiz"

Geçen sene yaşanan şampiyonlukla çok keyif günler yaşadıklarını belirten Sürmen, "Elbette ki geçen sene çok keyifli günlerden sonra bu sene belki beklediğimiz başarılar gelmedi ama henüz sezonun başındayız. Çok sabırsızız. Tabi ki eleştirilecek konular vardır ve bunları zaman zaman bizler de konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çünkü sayın başkan ve yönetim kurulu çok ciddi transferler yaptılar. ‘Neden henüz daha arzu edilen düzeyde olmadığımız’ konusu elbette ki tartışılır değerlendirilir. Ancak bu hiçbir zaman bizi bordo-mavi aşkımızın önüne geçmez. Ahmet Ali Ağaoğlu başkanımız ile dün sohbet ediyorduk ‘Başkanım uçaktan inemiyorum’ dedi. Trabzonspor için gerçekten yoğun bir çalışma içindeler. Bunlar gerçekten yorucu hizmetler. Eleştirilerin yanında takdirleri de yerine teslim edelim" ifadelerini kullandı.

"İstanbul takımlarını tutan taraftarlar Uğurcan Çakır’a karşı organize oluyorlar"

Sürmen, Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır’a karşı İstanbul takımlarını tutan taraftarların organize olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz özellikle geçen senede ikinci yarıdan sonra deplasman maçlarında özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır’a gittiğimiz hemen her şehirde bir grup taraftar grubu organize edilmiş saygısızca, onursuzca küfürler edildi. Bu yeni değil. Bu, geçen seneden beri o şehirlerdeki İstanbul takımlarını tutan bazı taraftarların organize olduğu gruplardır. En son Beşiktaş maçında bunu çok açık ve aleni bir şekilde gördük. Beşiktaş yönetiminin aslında çok değer verdiğimiz insanları var. Ama onların bile bu konuda sessiz kalmasını ben tekrar kınıyorum. Küfrün hiçbiri doğru değildir" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, "Kulübümüzün borcu, 1 milyar 981 milyon TL’dir"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasına Cumhuriyet’in 99.yılını kutlayarak başladı. Ağaoğlu, "Allah hepimize Cumhuriyetimizin 100.yılında yine hep birlikte aynı coşku ve duyarlılıkla 100. yılımızı kutlamayı nasip etsin. Yönetim kurulu olarak olabildiğince şeffaf olarak yapmış olduğumuz her faaliyette ve girişimde hem camiamızı hem divanı ve hem de taraftarlarımızı bilgilendirme konusunda hassasiyetle hareket etmekteyiz. Özellikle bu divan toplantısını hassasiyetle bekliyordum. Çünkü kamuoyunda Trabzonspor Kulübü’nün borcu 3.2 milyar, 3.6 milyar hatta biraz daha zorlasalar 4 milyar TL ve üzerine çıkacaktı ve Denetleme Kurulu’muzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 1 milyar 981 milyon TL borcu var. Burada tabi ki geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 108 milyon Euro civarında bir borca gerilediğini görüyoruz. Geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon TL, giderlerimiz 870 milyon TL bu giderlerin içerisinde çok önemli bir bölümü yine kur farkı ve faiz borcu gideri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar direnç gösteririm, başarılı olamazsam o gün bırakırım"

Yeni havaalanı projesi içerisinde Trabzonspor Kulübü Tesislerinin de yer almasına ilişkin de Başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

"Yeni bir havaalanı projemiz var ve bu yeni havaalanı projesi içerisinde yaptığımız incelemede maalesef mevcut tesislerimizin yüzde 90’ı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olarak Trabzon şehrinin daha büyük bir havaalanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini de içine alaraktan yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut havaalanı 250 hatta 300 uçağa kadar iniş-kalkışı rahatlıkla kaldıracak bir kapasitede ve mevcut apronların yanına yapılacak olan ilavelerle de bu tür sıkıntılar kesinlikle giderilebilir. Ben sadece şunu söylüyorum, bu şehrin yeni bir havaalanına ihtiyacı yok, yeni bir spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri’mizin ve yan taraftaki spor tesislerinin istimlak edilerek böyle bir şeyin içine girilirse ben bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm ve başarısız olduğum zaman da eğer görevdeysem de görevimi bırakır giderim. Trabzonspor’u öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzonspor’a yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür. Kendi adıma konuşuyorum, ihanetlerin en büyüğüdür. Ona da engel olamazsam ben o günü o görevi bırakır giderim" dedi.

"Altyapıyı sağlam bir zeminin üzerine oturtturamadık"

Altyapı konusunda öz eleştiri yaptıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Altyapı bana kalırsa Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasız bir şekilde eleştirilmesi gereken en büyük eksiği altyapı faaliyetleri. Yönetime geldiğimizden beri yapmış olduğumuz çalışmalar sadece ve sadece Özkan Sümer Futbol Akademisi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınarak Trabzonspor Kulübüne tahsisi ve orada dört dörtlük tesis olarak fitness salonları ile derslikleri ile yatakhaneleri ile restoranları ile, dinlenme salonları ile eğitim salonları ve hocaları, profesyonellerin görev yapacağı modern ofislerin ötesinde biz Trabzonspor Kulübü’nün altyapısının ötesinde sağlam bir zemin üzerinde oturtamadık. Avrupa’da çok büyük kulüplerin danışmanlığını yapan altyapı plan ve programlarını hazırlayan ve bunları da 2 yıl gibi bir süreçte sürekli olarak denetleyen ve buna göre raporlayan Belçika’da Double Pass şirketi ile bir sözleşme imzaladık ve bu doğrultudaki çalışmalarımız da geçen hafta itibariyle başladık. Çok basit bir şey söyleyeceğim, bizim bütçemiz yaklaşık olarak, maaş bütçemizi 32 milyon Euro olarak düşünürsek 60 milyon civarında bir gider söz konusu bu yıl için. Şampiyonlar Ligi’ni Play-Off’tan kaybettik oradan 12 milyon Euro gibi bir kayıp söz konusu. Ama altyapıdan yetiştirdiğimiz ve geçtiğimiz sene sadece 12 maç oynayan Ahmetcan’ı Ajax gibi Avrupa’nın bu konudaki altyapıya ve genç oyuncuya yatırım yapma konusunda en hassas olan en ciddi kulübüne 9,5 milyon Euro’ya sattık. Bir taraftan verdiğiniz açığı diğer taraftan altyapıdan yetiştirdiğiniz çocuk kapattı."

"Mayıs ayında kimin şampiyon olacağını hep birlikte göreceğiz"

Sezona arzu ettikleri gibi başlayamadıklarını belirten Ağaoğlu, "Ama şu anda 21 puanla zirvenin ortağıyız. 11 maç oynandı. Bu haftayı BAY geçiyoruz geride kalan maçlar var ve alınacak olan 72 puan var. Biraz sıkıntılı olarak algılanan sürecin nedenlerinden bahsetmek istiyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Yerli ve yabancı 12 oyuncumuz Avrupa Milletler Kupası’nda görev yapan oyunculardı ve bunların tamamı hazırlık kampımızın ilk dönemine iştirak edemediler. 8 yeni transferimiz ki bu bana göre ciddi bir sayı. Takım içinde de zaman zaman 5-6-7 oyuncuyla oynadığımızı da düşünürsek bir yeniden yapılandırma söz konusu. Dolayısıyla kadroda böyle bir uyum süreci ve uyum sorunu yaşamış olduk. Transferin son gününde gerçekleşen transferler yönetim veya izleme zafiyetinden oluşmadı. İlk başlarda talip olduğunuz oyuncular bonservis ücreti olarak 10-12 milyon Euro’lardan başlayıp en son transferin kapanmasına 2-3 hafta kala 3-4 milyon, 2,5 milyon Euro’lara düşmüştür. Bizim de transfer sezonun başında 8-10 milyon Euro’ları verebilecek bir maddi gücümüz yoktu. Öyle bir maddi gücümüz olsaydı dahi 2 ay sonra 2-3 milyon Euro’ya alabileceğiniz bir oyuncuya o parayı vermek de israftan başka bir şey değildi. Onun ötesinde bütün rakiplerimiz de çok ciddi transferler yaptılar, çok ciddi yatırımlar yaptılar. Çok agresif olarak başladılar lige. İşte, ’100. yıl şampiyonuyuz’, A takımının yılı, B takımının yılı diye bu takımların başkan ve hocaları söylüyor. İşin doğrusuna bakacak olursak şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve Trabzonspor Kulübü de bu kulüplerden bir tanesi. Mayıs ayı geldiği zaman hakemin son bitiş düdüğü ile geçen sene söylediğimiz şeyi aynen tekrar ediyoruz, ‘Şampiyonun kim olacağını hep birlikte göreceğiz’ ve hep birlikte alkışlayacağız ve o alkışlayacağımız takım da inşallah Trabzonspor olacaktır" sözlerine yer verdi.

"Hakemlere karşı duruşumuzu devam ettiriyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor olarak hakemlere karşı duruşlarını devam ettirdiklerini belirterek, "Trabzonspor Kulübü hakemlerle ilgili 1 senedir konuşmuyor. Onun için hakemlerin müsaadesine mazhar bir kulüp haline geldi deniyor. Eğer konuşmamakla hakemlerin müsaadesine mazhar olunuyorsa o zaman siz de susun, siz de konuşmayın. Böylelikle işin içinden çok rahatlıkla çıkmış olursunuz. Yönetim kurulu olarak karar aldık. O zaman o dönem Kulüpler Birliği başkanıydım. Diğer kulüp başkanlarımızdan da rica ettim, bu sadece bir öneriydi. Katılan katıldı, katılmayan katılmadı. Hakem hatası ile kaybettiğim puan yok mu? Tabi ki var. Lehimize ve aleyhimize çalınan düdükler yok mu? Var. Rakiplerimizin de aynı şekilde lehlerine ve aleyhlerine çalınan düdükler var. Ama yüzde 95 penaltı olan bir pozisyonda çıkıp hakemleri insafsızca eleştirdiğin yerde ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı çaldığı zaman da konuşacaksın ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın. Rakibin sırtından top dönüyor, sırtından dönen topa lehte penaltı çalıyor ama ağzını açmıyorsun. Böyle bir dünya yok. Bu tür yaklaşımlar bu tür ifadeler samimiyetten uzak ifadelerdir. Hakemlerle alakalı sorunlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun sorunudur. Futbol Federasyonu görev başına geldiği zaman zaman istedi. Kasım ayının ortasına kadar yani Dünya Kupası için verilecek araya kadar bir zaman istedi. İkinci haftadan itibaren yeri göğü sarsmaya başladık. Bana göre affınıza sığınarak, bu bir Trabzonspor duruşudur, bu bir Trabzonspor davranışıdır. Bu olaylara Trabzonspor Kulübü’nün bakış açısıdır’ diye değerlendirdim ve nitelendirdim. Yanlış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü camiamdan bu konuda hiçbir eleştiri almadım" açıklamasında bulundu.

Genel Kurul dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmalarla son buldu.