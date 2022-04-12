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Ahmet Ağaoğlu: "Spor yasası ile büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar"

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından yabancı oyuncu kuralı ve yayın ihalesi hakkında açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, Spor Yasası’nın kulüpler için büyük sıkıntılara neden olacağını ifade etti.

Spor 12.04.2022, 17:57 12.04.2022, 19:28
Ahmet Ağaoğlu: "Spor yasası ile büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar"

Kulüpler Birliği Spor Yasası, Türkiye Futbol Federasyonu seçimi, yabancı oyuncu kuralı ve yayın ihalesi konularını görüşmek için toplandı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Yasası’nın kulüpler için sıkıntı doğuracağına vurgu yaparak, "Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen Spor Yasası ile alakalı yaklaşık 3 gün önce endişelerimizi hem Kulüpler Birliği’nin web sitesinden hem de Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri dahil olmak üzere diğer kulüplerimiz kendi resmi sitelerinden konuyla alakalı olarak çekincelerini ifade eden görüşlerimizi belirtmiştik. Bununla alakalı görüş alışverişinde bulunduk ve konuyu takip ediyoruz. Yasanın bu haliyle çıkması, yasa çıktıktan sonra da onun doğuracağı sıkıntılar, yaşamış olduğumuz sıkıntıların fazlası" şeklinde konuştu.

"Spor yasası ile yönetilen ikinci bir ülke yok"

Spor Yasası’nda maddelerin net olması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Yasa çıkmadan önce 4 büyük kulüp başkanı ve bize katılacak olan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile birlikte çalışmalarımızı önümüzdeki hafta içerisinde çok yoğun olarak devam ettirme kararı aldık. UEFA’ya üye 56 ülke içerisinde bu ve buna benzer spor yasası ile futbolun yönetildiği ikinci bir ülke yok. UEFA ve FIFA nezdinde baktığımızda çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içerisinde ama çerçevesini iyi çizilmesi lazım. Maddelerin çok açık ve net olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralının bu haliyle bir yıl daha kalmasını talep ediyoruz"

Önümüzdeki sezon değişmesi planlanan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemimizde. Görüşlerimizi sıklıkla federasyonla paylaşıyoruz. Nihat Özdemir’e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 olacak yabancı kuralının 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini talep ediyoruz. Kulüplerimizin sözleşmeli oyuncuları var, bu sözleşmeleri bitirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Servet Yardımcı yayın ihalesini 1 buçuk ay içinde bitirmek istiyor"

Çözüme kavuşmayan yayın ihalesi ile ilgili de konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Yayın ihalesi konusunu Servet Yardımcı yönetiyor. İhaleyle ilgili olarak yasal yetki federasyonda. Biz Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak görüşlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Dün Yardımcı ile görüşmem olmuştu, bunu kulüp başkanlarımızla paylaştım. Onların görüşlerini de Servet Yardımcı’ya ileteceğim. Servet Yardımcı 1 buçuk ay içerisinde bu işi sonuçlandırmak istiyor."

"TFF Başkanlığına aday değilim"

Geçtiğimiz hafta TFF Başkanlığı’ndan istifa eden Nihat Özdemir’in ardından ismi konuşulan Ağaoğlu bu konuyla ilgili, "Nihat bey istifa ettiği zaman yaptığımız toplantı sonrası bana da sormuştunuz. TFF Başkanlığına aday olmayı düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. İsmim nasıl ve neden gündeme geliyor bilmiyorum” ifdelerine yer verdi.

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