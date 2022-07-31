Ahmet Ağaoğlu: "Sezona kupayla başladık inşallah devamı gelir"

Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı kaldıran Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, “Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir” dedi. Başkan Ağaoğlu, 1-2 transfer daha yaparak devam edeceklerini belirtti.

Turkcell Süper Kupa Final maçında Trabzonspor Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Başkan Ağaoğlu, “Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

"Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-offu geçmek"

Ahmet Ağaoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off eleme turu oynayacaklarını hatırlatarak, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off’u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig’de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacağına inanıyorum ve bundan eminim” açıklamasını yaptı.

“1-2 transfer daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Ağaoğlu, “Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takım. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız” diye konuştu.

"İstikrar sağladığınızda başarıyı kovalıyorsunuz"

Ahmet Ağaoğlu göreve geldiklerinden sonra önemli mesafe katettiklerinin altını çizerek, "Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.