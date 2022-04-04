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Ahmet Ağaoğlu: "Nihat Bey’in istifasını kimse beklemiyordu"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifasının ardından konuştu. Özdemir’in istifasını kimsenin beklemediğini söyleyen ve ‘Hazırlıksız yakalandık’ diyen Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili olarak da sürenin günden güne daraldığına dikkat çekti.

Spor 04.04.2022, 18:19
Ahmet Ağaoğlu: "Nihat Bey’in istifasını kimse beklemiyordu"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifasının ardından konuştu. Özdemir’in istifasını kimsenin beklemediğini söyleyen ve ‘Hazırlıksız yakalandık’ diyen Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili olarak da sürenin günden güne daraldığına dikkat çekti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, bugün Riva’da Kulüpler Birliği Vakfı ile olan gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesinde istifa etmesi gündemi sarsarken, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Riva’da bulunan TFF merkezinden çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi için geldiklerini ancak beklemedikleri şekilde Nihat Özdemir’in istifasıyla karşılaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Çarşamba günü yaptığımız toplantıdan sonra başkanlardan özellikle rica ettim. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Kullandığınız bir kelime, sizin anlatmak istediğiniz gibi değil, insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirilip servis ediliyor. Bu yüzden yanlış anlaşılma olmaması için gelebilecek olan başkanlardan rica ettim bugünkü toplantıya gelmeleri için. İyiki de olmuş. Toplantı başladığı anda normal bir atmosfer olmadığını hissettim. Ama beklemiyorduk. Naklen yayın haklarıyla ilgili yaptığı toplantılarla ilgili bizleri bilgilendirip ardından istifa ettiğini, olağanüstü genel kurula kadar olan süreci Servet Yardımcı’nın yürüteceğini ilettiler. Tahmin ediyorum siz bizden daha önce duydunuz. Biz daha içerideyken haberler düşmeye başladı” dedi. Nihat Özdemir’in istifa etmesinin ardından önce kendi aralarında yayın ihalesi sürecini tartıştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıldılar. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda kendi aramızda tartışıp, 2-3 alternatifli karar birliğine vardık. Şu anda vekaleten başkanlık yapan Servet Bey ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip düşüncelerimizi aktardık. Söylenenlerden anladığımız kadarıyla önümüzdeki 1-2 ay içinde bir genel kurul yaşanacak" diye konuştu.

"Mevki peşinde olan birisi değilim"

Nihat Özdemir’in istifasının ardından başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün normal bir toplantı yapıldı. Bu süreçle alakalı olarak, bu isimleri kimler gündeme getiriyor bilmiyorum. İsimleri gündeme getiren insanlara sormak lazım. Sadece futbolu değil demek ki bizleri de yönlendiriyorlar. Sizin yaptığınız gibi, insanın yüzüne sorulması gerekiyor bu soruları. Burada bir federasyon başkanı varken, bir yönetim kurulu görevdeyken, kanunun kendilerine tanıdığı bir süre varken, bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle ne spor ahlakıyla ne de normal bir insan ahlakıyla bağdaşır. Görevi başındaki herkese saygı göstermemiz gerektiğini defalarca söyledim. Sıkıntılarımız varsa, bu problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa, eleştirilerle, karşılıklı görüş alışverişiyle bir yere gelemiyorsak, bunların tartışılacağı yer genel kuruldur dedim. Bunu dahi ’Ahmet Ağaoğlu, TFF’yi genel kurula davet etti’ dediler. Bu söylediklerimi farklı boyuta çekmek pek sağlıklı bir bakış açısı değil. Nihat Bey istifa edeli daha 1 saat olmuş. Ahmet Ağaoğlu olarak, futbol aleminde, Trabzonsporlu bir faniye bahşedilen en güzel yerdeyim, en büyük yerdeyim, en onurlu yerdeyim. Orası da Trabzonspor başkanlığıdır. Futbol dünyası içinde ben gönüllü olarak Trabzonspor Başkanlığı’nın ötesinde çok daha farklı bir mevki, çok daha farklı bir yer peşinde olan birisi değilim. Ben kulübüme hizmet etmek için futbolun içindeyim. Farklı hesapları olan insanlar varsa, o yolda gitsinler” açıklamasını yaptı.

"Sürecin bir an önce tamamlanması gerekiyor"

Yayın ihalesi konusunda farklı alternatifler ürettiklerini ve bunları TFF’ye ilettiklerini de söyleyen Ağaoğlu, “Bu alternatifler, benim sizlere açıklayabileceğim şeyler değil. Konuyla alakalı olarak kanun, TFF’ye yetki veriyor, biz sadece görüşlerimizi iletiyoruz. Sıkıntıları, sakıncaları ve önerilerimizi ifade ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak açıklama yapma yetkisi de, ihale yetkisi de TFF’de” diye konuştu. Yayın ihalesi için sürecin de genel kurula kadar tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Genel kurula kadar sürecin tamamlanması lazım. İkinci yayın dönemi başlıyor. Naklen yayını alacak olan kurum ya da kuruluş hangisiyse, hazırlık dönemini rahatlıkla ilerletebilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı olacak. Ben de şahsen sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda" diyerek devam etti.

"Bugün gerçekten çok hazırlıksız yakalandık"

Nihat Özdemir’in istifasını beklemediklerini tekrarlayan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün gerçekten çok hazırlıksızdık. Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Bugün, futbolun sorunları çok birikmeye başladı ve hoş olmayan şekilde kamuoyu gündemine oturdu. Ülkenin çok daha büyük sorunları ve sıkıntıları var ama bir anda bu konular hepsinin önüne geçti. Gelecek olan başkanı ve yönetim kurulunu ağır sorumluluklar bekliyor” dedi. Beşiktaş’ın ‘Kural hatası’ itirazı hakkında herhangi bir konu konuşulmadığını sözlerine ekleyen Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Nihat Özdemir’in istifa ettiği anda herkese teşekkür ettiğini dile getirerek, "Nihat Bey sadece teşekkür etti, hakkınızı helal edin dedi. Ben hakkımı helal ediyorum dedi. Kısa bir konuşma yaptı. Biz daha bunun şokunu yaşarken ‘Servet Bey devam edecek’ dedi ve çıktı. Saygı duymak gerekiyor. Bir şey daha var ki, gerçekten çok yoruldu. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadı. Hayırlısı olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

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