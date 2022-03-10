Ahmet Ağaoğlu: “MHK’nın kararını zamanlama açısından doğru bulmuyorum“

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun hakemlerle ilgili almış olduğu kararın zamanlamasını doğru bulmadığını ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gerçekleştirilen Kulüp Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Merkez Hakem Kurulu’nun hakemlerle alakalı aldığı kararlara değinen Ağaoğlu, "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK’nın kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini yerine getirdiler. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına geldiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını merak ettiklerini belirttiler. Trabzonspor Kulübü olarak eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gideceksek, burada bu uygulamadan en fazla sıkıntı yaşayan biziz. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa da sezon sonunda yapılması çok daha doğru olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bu verilmiş olan karar MHK’nın ve TFF’nin onayladığı bir karar. Bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu sürecin sağlıklı geçeceği konusunda bugün yapmış olduğu konuşmada teminatı veren, MHK Başkanı oldu. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu da üzerine aldı. Bu işin doğasında vardır. O kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. MHK Başkanı Gündoğdu, ’6 bin civarında hakem kadromuz var’ dedi. Böyle geniş bir rakama sahip oldukları yerde bunu en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir karar aldılar galiba" dedi.

"Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur"

Üç sene öncesinde Süper Lig kulüplerinin elde ettikleri galibiyete karşılık 800 bin Euro prim aldığını hatırlatan Ağaoğlu, "Süreç içerisinde tamamen Türk Lirası’na dönüş ve talep edilen indirimlerle geldiğimiz noktada 3 puan karşılığında 180 bin Euro alınıyor. Diğer bir ifadeyle 3 sene içerisinde kulüplerimiz yüzde 80’e varan bir gelir kaybına uğramış durumdalar. 4 büyük kulübümüz ve bazı şirket kulüplerimizin haricinde Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80’i naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Gelir dengesini en iyi muhafaza eden en disiplinli finansal ve ekonomik yol izleyen Sivasspor’un, 100 milyon TL bütçe açığı var. Bunların açıklarının en büyük kısmı, aklen yayın gelirinden uğramış olduğu kayıplardan dolayı. Bugüne kadar yapılan indirimlerde gelmiş olduğumuz noktada 4 sene önce 550 milyon Dolar diye ifade edilen bir gelir, bugün 150 milyon Dolar. Burada da döviz cinsinden değerlendirecek olursak 400 milyon Dolar’a yakın gelir kaybı söz konusu. Bu indirim talepleriyle yüz yüze geldiğimiz zaman açıkça söyledim. Anadolu kulüplerimizin gelirlerinin tamamı naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı, naklen yayın gelirlerini 5 yıllık bir süreyle bankalarla temlik ederek, kredi kullandıklarını ifade etti. Bu geliri sabit görerek yaptılar. Burada yapılacak olan indirim, Anadolu futbolunun ekonomisine zarar verir. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur" ifadelerini kullandı.

"Yayın ihalesi inşallah kulüplerin menfaatine göre neticelenecek"

Yayın ihalesindeki son duruma ilişkin sorulan soruya cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Fazla karmaşık bir halde değil. Süreç yürüdüğü için ben de yeni yeni öğreniyorum. İhale süreci devam ettiğinden belirleyici ifadeler kullanmak sağlıklı değil. Çok açık, şeffaf bir durum değil ama çözülmeyecek gibi değil. Bir anlamda global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin bu kadar stabil olmadığı süreçte ihale tarihinin gelmiş olması, savaşın patlak vermiş olmasını çok büyük şanssızlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız" diye konuştu.