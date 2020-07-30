Ahmet Ağaoğlu: “Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kupa gecesinde bunu konuşmak ne kadar doğru ama TFF’nin almış olduğu garip bir karar var. Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor, Alanyaspor’u Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. Maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki takımın da başarılı olduğu bir maç izlediklerini ifade ederek, “Bir takım olumsuzluklar, sıkıntılar, uygunsuzluklar diyelim maalesef bizi lig yarışında geride bıraktı. 10 yıl üzerine kupa kazandık. Yapılan eleştirilere hak veriyorum. Şampiyonluğa odaklanmış bir camianın son maçlarda elinden gitmesinin üzerine bir kızgınlık olabilir. Kupalar öyle kolay kazanılmıyor. Yoksa son 10 senesinde birkaç Türkiye Kupası’nı götürmüş olurduk. Önemli mücadeleler sergiledi takım. Uğurcan’ın sakatlığı dolayısıyla Erce’nin 2-0 mağlupken maçta direğin dibinden çıkardığı top bizleri buraya kadar getirdi. Fenerbahçe de kupayı hedefliyordu o maçlarda. Bana göre finale yakışır bir maçtı. Alex enteresan bir çocuk. Trabzonspor ile lige açılışı o yaptı, burada da son noktayı Sörloth koydu. İyi bir mücadeleydi. Türkiye’nin en iyi takımı Trabzonspor bana göre. Bu kupayı da sonuna kadar hak ediyorduk. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarının altına imza attılar. Biz kupa mücadelelerine Hüseyin hocayla başladık, finale kadar onunla geldik. Ona da çok teşekkür ediyorum bu noktaya getirdiği için takımı. Eddie’yi de tebrik ediyorum. 2 maça çıktı ve 1 kupa aldı. Kısa bir zaman aralığında kariyerine kupa ekledi. 9 gün oldu kariyerine başlayalı ve 2 galibiyet 1 kupa aldı çok kısa sürede. Taraftarlarımıza armağan olsun. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Benim onlardan ricam biraz daha sakin olsunlar, provokasyonlara kapılmasınlar. 3-4 yıla ihtiyacımız var sürdürebilir bir başarı için. Biz bugünden itibaren zirve yarışı içindeyiz. Geldiğimizde takımı 6. sırada aldık, geçen sene 4. tamamladık. Bu sene 2.’lik ve kupa aldık. Her sene üstüne koya koya gidiyoruz. Eksikliklerimiz ve noksanlıklarımız var. Belki sizler camiayı dışarıdan buzun suyun üstünde görünen kısmını görüyorsunuz. Biz sıkıntıların neden kaynaklandığını biliyoruz ve hep bu sıkıntıları tamir ederek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“65 maçı biz nasıl oynayacağız?”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligler ile alakalı aldığı karara değinen Ağaoğlu, “Kupa gecesinde bunu konuşmak ne kadar doğru ama TFF’nin almış olduğu garip bir karar var. Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı. Öyle 18 kulübün ittifakıyla alınan bir karar durumu yok, bunu kabul etmiyorum. Madem böyle bir talep var, takvime baktığımızda 65 maç var önümüzde. Milli takıma giden oyuncular var, bu nasıl olacak. Önce önümüze bir takvim gelsin ve ilave olacak takımlarla beraber ciddi bir gelir düşüşü olacak bu gelir kaybının nasıl karşılanacağı konusunda teminat bekliyoruz. Bu durumların netlik kazanması lazım. 65 maçı biz nasıl oynayacağız? Eylül ayından itibaren 8 ay var. Biz bunu söylediğimizin 24. saati dolmadan bu karar alındığına göre bu karar çekmecenizdeydi. Küme düşme olmadığına göre ligin üstü dizayn edildi. Ben bunu anlıyorum. Bu şık bir durum değil, hiç hoş olmadı. Trabzonspor zaten haksızlıklara karşı mücadelenin sembolü olmuş bir takımdır. Hiç bir zaman hiçbir şey altın tepside ikram edilmedi bizlere. Bu mücadeleyi fair play ruhuna bağlı kalarak yapıyoruz. Bugün Trabzonspor’un kadrosu 16 milyon Euro ve bu kadro ligi ikinci, kupayı şampiyon olarak bitirdi. Bu süreç içerisinde ne kadar önümüz kesilmeye çalışırsa çalışılsın aslında kimsenin anlam veremeyeceği bir durum var. Ben bugün bunları konuşmak istemiyordum. Yeni bir gündem oluşturmanın hiçbir anlamı yok ama bu karşı karşıya kaldığımız durumda can sıkıcı. Kendi içimizde değerlendireceğiz durumu. 8 ayda 32 haftada 65 maç nasıl oynanacak? Hangi kadroyla oynayacaksınız. Burada zaten pandemi sonrası gördük. Tekrar bir yükleme neticesinde verilen aranın ardında oynanan maçlarda oyuncuların çok ciddi sakatlıklar yaşadıklarını da gördük. Herkes kendi hesabına göre konuşuyor. Biz bu süreçte ağzımızı açmadık ama verilen karar bu olmamalıydı. TFF’nin vermiş oldukları karara saygılıyız ama kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bunları konuştuğunuz zaman duygu ve düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Yapılan bir yanlışla alakalı çok doğal eleştirinizi dile getiriyorsunuz. 350 bin liraya yakın cezayla en fazla cezayı almış bir adamım. Bundan sonra nasıl bir ceza yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Burada çok büyük bir yanlış var. Buna Kulüpler Birliği’nin tamamının onayı alınarak yapılmadı. Benimle birlikte aynı ifadeleri kullanan kulüplerin sayısı az değil. Hiçbir çözüm öne sürülmeden, konuşulmadan daha üzerinden 24 saat geçmeden bu karar alınıyorsa bu karar çekmecede bekliyordu. Diğer taraftan bakacak olursak reserve lig konusu var. 8 aydır tartışılıyor. Bir reserve lig oluşturma konusunun 8 ay tartışıldığı noktada siz 8 saatte bu kararı alıyorsanız bunun iyi niyetli olduğuna kimse inanmaz” ifadelerini kullandı.

“Gelen giden isimler olabilir”

Takımda ayrılacak oyuncular ile alakalı sorulan soruya cevap veren Ahmet Ağaoğlu, “Gelen giden isimler olabilir. Bu futbolun doğasında olan şeyler. Bununla alakalı olarak yönetim kurulunun vermiş olduğu karar yok. Lig mücadelesi devam ederken sürekli gündeme getirildi. Sanki bu finali hiç oynamayacakmışız gibi bir şey oldu. Kupa zaten bu kadar önemli değilse oynamayalım. Ama bu çok önemli. Kupayı aldığınız zaman Avrupa kupalarına direkt gidiyorsunuz. Onun karşılığında 10 milyon Euro gibi bir para giriyor. Her sene bir takımdan birkaç oyuncu gider, birkaç oyuncu gelir” şeklinde konuştu.