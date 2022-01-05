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Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik.
Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."
Spor 05.01.2022, 16:34 05.01.2022, 16:41
Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."