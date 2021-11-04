Ahmet Ağaoğlu: “Başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünden daha sabırlı, daha temkinli, daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerleyeceklerini belirterek, “Trabzonspor Kulübü, saha içi ve saha dışında büyüklüğünü teorilerle değil, kültüründe, dokusunda ve genetiğinde yer alan özelliklerini yaşamın her alanına adapte ederek kazanmıştır” dedi.

Trabzonspor Dergisi’nin 190. sayısına konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 4’te 1’lik kısmını geride bıraktıklarını, camianın heyecanını ve enerjisini yakından hissettiklerini dile getirerek, “Türk - İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi bir vecizesinde sabır kavramını anlatırken ‘Çıkacağım makama sabrı merdiven yaparım!’ der. Tarihimiz, yaşadığımız coğrafya, tecrübelerimiz ve kadim Anadolu bilgeliği de bize sabırla hareket etmeyi öğütlemiştir. Sabırlı olma noktasında zaman zaman zorlansak da hedeflediğimiz başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız. Henüz Süper Lig’in 4’te 1’lik kısmını geride bıraktığımız şu günlerde, camiamızın heyecanını ve enerjisini yakından hissediyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım da bu heyecanın bir parçası olarak sizlerle aynı duyguları paylaşıyoruz. Oynadığımız her müsabakada, kazandığımız her zaferde, puan hanemize yazılan her sayıda tıpkı sizler gibi mutlu oluyor, seviniyor ve gelecek adına çok heyecanlanıyoruz” dedi.

“Başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız”

Süper Lig’de ki zirve yarışını sonuna kadar sürdürürken taraftarların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Unutmamamız gereken çok önemli bir kural var. Yürüdüğümüz bu yolda tıpkı Mevlana’nın dediği gibi sabrı merdiven yapmalıyız. Dünden daha sabırlı, daha temkinli, daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerlemeliyiz. Trabzonspor Kulübü, saha içi ve saha dışında büyüklüğünü teorilerle değil, kültüründe, dokusunda ve genetiğinde yer alan özelliklerini yaşamın her alanına adapte ederek kazanmıştır. Trabzonspor’un dünü bugününe, bugünü de yarınına ışık tutmaktadır. Bu anlamda; geçmişten ders alarak doğru tecrübelerle Süper Lig’de ki zirve yarışını sonuna kadar sürdürürken sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu yolculukta bizlerle birlikte teknik heyetimiz ve futbolcularımızın yanı sıra büyük camiamıza da önemli görevler düşmektedir. Milyonlarca bireyden oluşan ve hepimizin bir parçasını oluşturduğu Trabzonspor camiasının yan yana ve bir arada olduğunda önüne çıkan engelleri daha kolay aşacağını unutmayalım” ifadelerini kullandı.